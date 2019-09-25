Ziron (siron) nasıl yapılır? Ziron tarifi

Karadeniz'in geleneksel yemeklerinden zironu (siron) sizler için kuru yufka ile hazırladık. Peki ama kuru yufka ile ziron nasıl yapılır? Sade ziron tarifi...

Geleneksel siron lezzetini farklı bir tarifle sizlere sunuyoruz. Diğer tariflere göre oldukça hafif ve yapımı kolay olan siron birçok şekilde yapılıyor. Kuru yufka ile hazırlanan bu tarifi mutlaka denemelisiniz!

Malzemeler

4 kuru yufka

4 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

büyük bir kase yoğurt

Yağlı sosu için;

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvıyağ

pulbiber

Öncelikle kuru yufkaları ıslatarak 5-10 dakika kadar bekletin.

Ardından içerisine yağ sürerek yuvarlayın ve dilimleyin.

Üzerine kalan yağı eritip gezdirin.

Önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkarmadan önce yoğurdu çırparak üzerine dökün.

En son tereyağı, sıvıyağı ve pulbiberi ısıtarak servis edebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...