Zırhlı TOGG üretilecek mi? Erdoğan'dan 'zırh' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlarken yerli ve milli otomobil Togg için özel kredi çağrısı yaptı.

''TOGG'UN ZIRHLISINI DA YAPABİLİR MİSİNİZ?''

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı, ''Kendileriyle doğrusu şunu da konuşmak istiyorum, o da şu, acaba Togg'un zırhlısını da yapabilir misiniz? Makam araçları için olabilir, iş adamları için olabilir. Yani bu bir taleptir. Mesela BMW'nin ilk zamanlar böyle bir durumu yoktu ama daha sonra BMW bu zırhlıyı da yaptı. Zırhlıda en iyileri olan şu anda Mercedes. O da sürekli olarak onu geliştirmenin, tekamül ettirmenin gayreti içerisinde. Bakıyorsunuz mesela Maybach önce farklı çıktı, daha sonra Maybach bu zırhlı da bile yeni yeni geliştirmelerle yeni yeni adımlar attı. Şimdi Togg için de buna benzer bazı adımların atılmaması mümkün değil.'' değerlendirmesinde bulundu.