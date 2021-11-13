Zırhlı askeri araç devrildi: 5 asker yaralandı
Hatay'da zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen askerler, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Hatay-Antakya kara yolunda 'Kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, saat 16.15 sularında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya uçtu.
Kazada 5 asker, yaralandı
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Jandarma ekiplerinin de müdahalesi ile zırhlı araçtan çıkarılan 5 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu duyuruldu.