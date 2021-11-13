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Gündem Zırhlı askeri araç devrildi: 5 asker yaralandı
Gündem

Zırhlı askeri araç devrildi: 5 asker yaralandı

Hatay'da zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen askerler, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 18:43:00 -
Zırhlı askeri araç devrildi: 5 asker yaralandı

Hatay-Antakya kara yolunda 'Kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, saat 16.15 sularında henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazada 5 asker, yaralandı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin de müdahalesi ile zırhlı araçtan çıkarılan 5 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu duyuruldu.

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