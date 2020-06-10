  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Zirai ilaçlar böceklerin geleceğini tehdit ediyor

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:34:24 -
Zirai ilaçlar böceklerin geleceğini tehdit ediyor

ANKARA (AA) - Araştırmalar, ekosistemdeki önemli rollerine rağmen böcek nüfusunun zirai ilaçlamaya bağlı endüstriyel tarım sebebiyle küresel çapta azalmakta olduğunu ortaya koydu.

Çevre örgütü Dünyanın Dostları Avrupa ve Heinrich Böll Stiftung Derneği tarafından yayımlanan "Insect Atlas 2020" isimli araştırmaya göre, böcek türlerinin yüzde 41’inin nüfusu azalmaktayken üçte biri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Araştırmada, 1950’den bu yana zirai ilaç kullanımının 5 kat arttığı, küresel olarak her yıl 4 milyon tonun üzerinde ilacın mahsullere püskürtüldüğü vurgulandı.

Küresel gıda üretimininin üçte birine doğrudan katkıda bulunan polen taşıyıcılarının tehlike altında olduğuna işaret edilen araştırmada, Avrupa’da arı ve kelebek türlerinden en az onda birinin yok olma riski altında bulunduğuna dikkat çekildi.

Araştırmada, 2030’a kadar organik tarımın artırılması, zirai ilaçların ve suni gübrelerin kullanımının sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı