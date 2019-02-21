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Zirai ilaçlar arıcılığı tehdit ediyor

Bal üretiminde Çin'in ardından dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye'de bu yıl yüzde 70 oranında arı ölümü gerçekleşti.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:57
Zirai ilaçlar arıcılığı tehdit ediyor

Türkiye, Çin’in ardından bal üretiminde dünyada ikinci sırada yer alırken zirai alanda kullanılan kimyasallar arıcılığı tehdit ediyor. Türkiye’de toplamda 84 binden fazla işletmede 7,9 milyonu aşkın kovanda 110 bin tondan fazla bal üretildiğini belirten 35 yıllık üretici, Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, arı ölümlerine dikkat çekti. Aksoy, “Bu yıl yüzde 70 oranında arı ölümü gerçekleşti. Ölümlerin en önemli nedeni tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar, merdiven altı üretimle ortaya çıkan zirai ilaçların kullanılması ve bilinçsiz ilaç kullanımı. Arıların üzerinde bulunan parazitleri yok etmek için kullanılan bu ilaçlar, önce arı zararlılarını öldürüyor daha sonra bağışıklık sistemi çöken arılar ölüyor” uyarısında bulundu. Aksoy, “Sektör olarak bilinçli arıcılıkla, potansiyelimizi doğru kullanırsak yıllık üretimimizi rahat bir şekilde 250-300 bin tona çıkarabiliriz” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:57
  1. Çin
  2. bal üretimi
  3. zirai alanda kullanılan kimyasallar
  4. kovan
  5. Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy

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