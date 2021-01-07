Ziraat Türkiye maçları ne zaman? | Ziraat Türkiye maçları hangi kanalda?
Türkiye Kupası maçları hangi gün? | Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının ne zaman hangi gün oynanacağı merak ediliyor. Peki, Türkiye Kupası maçları hangi kanalda?
Türkiye Kupası maçları takvimi | Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları 12, 13 ve 14 Ocak tarihlerinde oynanacak. Peki, kupa maçları hangi kanalda?
Ziraat Türkiye maçları hangi kanalda?
Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak son 16 turu maçları gelecek hafta oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları A Spor'dan naklen yayınlanacak.