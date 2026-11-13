Kaynak yapan araçlar dronla avlandı! Görüntüler izleyenleri mest etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Trafikte sabırla sırasını bekleyen milyonlarca vatandaşın hakkını gasbederek şerit ihlali yapan ve halk arasında "kaynak" olarak tabir edilen kural tanımazlığa yönelen sürücülere karşı polis ekipleri adeta göz açtırmıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik akışını tehlikeye atan ve kazalara davetiye çıkaran uyanık şoförleri yakalamak için havadan drone destekli denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
HAVADAN ANBEAN KAYDEDİLİYORLAR!
Özellikle katılım noktalarında ve taralı alanlarda kuralları hiçe sayarak araçların önüne kırmaya çalışan sürücüler, gökyüzündeki polis kameralarından kaçamıyor. Drone ile saniye saniye kayıt altına alınan ihlallerin ardından uygulama noktalarında durdurulan kural tanımaz şoförlere idari para cezası yağdırılıyor.
İTİRAZ EDENLERE GÖRÜNTÜLER İZLETİLİYOR!
Denetimler sırasında suçunu inkar ederek cezaya itiraz etmeye kalkan sürücülere ise anında drone kayıtları izletilerek yaptıkları ihlal belgeleniyor. Vatandaşın can güvenliğini ve kul hakkını korumak adına gerçekleştirilen bu amansız denetimlerin kent genelinde hız kesmeden devam edeceği bildirildi.