  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Denizolgun'un ölümünde şüpheler derinleşti! 10 yıl sonra kritik rapor Ucuz ev ilanıyla 25 milyonluk vurgun! Rıza Akpolat’ın milyonluk serveti devlete geçecek! İşte mal varlıkları Hastanenin yenidoğan ünitesinde çıkan yangında 15 bebek öldü! Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü! Alihan Kuriş ve doktora soruşturma Selma Savcı'dan aile uyarısı: Cinsiyetsiz, inançsız toplumlar isteniyor! Ali Karahasanoğlu yazdı: Hasan İmamoğlu'nun Akit sözleri mahkemeye damga vurdu Azgın azınlık: Suriye'de Dürziler İsrail bayraklarıyla konvoy düzenledi! Arakan kan ağlıyor! Müslümanlar kuşatma altında SDG-YPG'nin feshi İsrail'i çılgına çevirdi! Türkiye sınırına on binlerce silah gömdüler
Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezonun ilk kura çekim yapılacak
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezonun ilk kura çekim yapılacak

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezonun ilk kura çekim yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 1. eleme turu kura çekimi yarın yapılacak. Kuraya 20 takım katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

Kura çekimine bu sezon profesyonel takımı olmayan illerden 20 Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) takımı ve TFF 3. Lig'de mücadele edecek 20 ekip katılacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak 1. eleme turunda kazanan 20 takım, 2. eleme turuna yükselecek.

Resmen açıklandı! TFF, Türkiye Kupası'nda yabancı kuralı için değişikliğe gitti
Resmen açıklandı! TFF, Türkiye Kupası'nda yabancı kuralı için değişikliğe gitti

Spor

Resmen açıklandı! TFF, Türkiye Kupası'nda yabancı kuralı için değişikliğe gitti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23