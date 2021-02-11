  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0'la geçen Antalyaspor yarı finale yükseldi
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0'la geçen Antalyaspor yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, yarı finale çıktı. Antalyaspor, Galatasaray'ı mağlup eden Aytemiz Alanyaspor ile final için mücadele edecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 20:16:00 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0'la geçen Antalyaspor yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Antalyaspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor, tek golle geçti.

Akdeniz ekibine turu getiren gol 62. dakikada Angolalı futbolcu Fredy'nin penaltı vuruşuyla geldi.

Yarı finalde Akdeniz derbisi oynanacak

Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran Antalyaspor, yarı finalde, Galatasaray'ı çeyrek finalde eleyen Alanyaspor ile Akdeniz derbisinde karşı karşıya gelecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan destekli koalisyon güçleri: Husiler’in gönderdiği İHA’yı vurduk
Dünya

Suudi Arabistan destekli koalisyon güçleri: Husiler’in gönderdiği İHA’yı vurduk

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a gönderdiği patlayıcı yüklü İHA'yı düşürdüğünü duyurdu..
İlk sırada o ülke var! Türkiye'ye para akıyor
Ekonomi

İlk sırada o ülke var! Türkiye'ye para akıyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle yabancı yatırımcılar birçok ülkeye yaptığı yatırımları durdururken, Türkiye'ye bu dönemde de yatırımlar hız ..
Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları için yeni tahmin
Ekonomi

Yatırımcılar dikkat! Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüş sonrası uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Uzmanlar, gram altında 200 günlük üssel orta..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay