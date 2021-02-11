Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor'u 1-0'la geçen Antalyaspor yarı finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenen Fraport TAV Antalyaspor, yarı finale çıktı. Antalyaspor, Galatasaray'ı mağlup eden Aytemiz Alanyaspor ile final için mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Antalyaspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaştı.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Antalyaspor, tek golle geçti.
Akdeniz ekibine turu getiren gol 62. dakikada Angolalı futbolcu Fredy'nin penaltı vuruşuyla geldi.
Yarı finalde Akdeniz derbisi oynanacak
Bu sonuçla adını yarı finale yazdıran Antalyaspor, yarı finalde, Galatasaray'ı çeyrek finalde eleyen Alanyaspor ile Akdeniz derbisinde karşı karşıya gelecek.