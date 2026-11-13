İran ve Çin, Türkiye'nin önüne geçti: Rusya büyük krizin sebebini açıkladı

Rusya’nın Türkiye’ye tahıl sevkiyatında yaşanan sert düşüşün arkasında lojistik sorunlar bulunuyor. Temmuz-eylül döneminde Türkiye’nin Rus buğdayı ihracatındaki payı yüzde 2’ye geriledi.

Kommersant gazetesinin aktardığına göre, Fiyat Endeksleri Merkezi Başkanı Roman Sokolov, Azak ve Karadeniz havzası üzerinden Rus tahılı sevkiyatında yaşanan ciddi sorunların tarım üreticilerini sevkiyatların önemli bir bölümünü Baltık limanlarına yönlendirmek zorunda bıraktığını belirtti.

Lojistik güzergâhlarındaki değişiklikten en fazla Türkiye’ye yapılan tarım ürünleri sevkiyatı etkilendi. Türkiye, yaz ortasına kadar Mısır ile birlikte Rus tahılının en büyük ithalatçılarından biri olarak kabul ediliyordu. Sokolov, Türkiye’ye yapılan sevkiyatların ağırlıklı olarak nehir ve denizde seyredebilen gemilerle, 3 ila 6 bin tonluk partiler hâlinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Sokolov’a göre, bu yöntemle Baltık limanlarından tahıl ihraç etmenin Rus tarım ürünleri ihracatçıları açısından ekonomik bakımdan elverişsiz olduğu anlaşıldı. Bunun sonucunda Türkiye’nin Rus tahıl ihracatındaki payı sert biçimde geriledi. En büyük ithalatçılar sıralamasında ise İran ve Çin, Türkiye’nin önüne geçti.

Türkiye, temmuz öncesinde Rus buğdayının ikinci büyük alıcısıydı

Rus tahılının Türkiye’ye ihracatında yaşanan ciddi sorunlar, sonbaharın başında yoğun biçimde gündeme gelmeye başladı. Sektör şirketi ProZerno’nun Başkanı Vladimir Petriçenko, temmuz-eylül döneminde Türkiye’nin Rus buğdayı ihracatındaki payının yüzde 2’ye gerilediğini belirtmişti. Oysa Türkiye, temmuz ayına kadar Rus buğdayının en büyük ikinci alıcısı konumundaydı.

Bu gelişmede Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının saldırıları önemli rol oynadı. Azak ve Karadeniz havzasındaki kuru yük gemilerine yönelik saldırılar, yaz ortasından sonbahar başına kadar geçen dönemde keskin biçimde arttı. Rus hükümeti, sevkiyatları Baltık limanlarına yönlendirerek krizi aşmayı hedefledi. Ancak bu girişim henüz sonuç vermedi. Rusya Tahıl Birliği (RZS) verilerine göre, Baltık bölgesindeki Rus limanlarından yapılan sevkiyatların artırılması, ihracattaki genel düşüşü telafi edemedi. Birliğin açıklamasına göre, ekim ayı sonuçları itibarıyla Rus tahılının limanlar üzerinden gerçekleştirilen ihracatı üçte birine geriledi.