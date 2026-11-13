40 kilo sarımsakla Kıbrıs'a giden Türk çift, 92 bin lira ceza kesilip hapse atıldı

11 Kasım'da uçakla KKTC'ye giden A.H. ve R.H., Ercan Havalimanı'nda gümrük ekiplerinin kontrolüne takıldı. İki yolcunun valizlerinde yapılan aramada toplam 40 kilogram sarımsak bulundu. Bunun üzerine çift hakkında 'Gümrüksüz Mal Tasarrufu' suçlamasıyla işlem başlatıldı.

Kıbrıs yerel basında yer alan haberlere göre polis, KKTC'ye 30 günlük turist vizesiyle giriş yapan iki kişiye 92 bin TL gümrük cezası kesildiğini, ancak zanlıların bu tutarı ödemeyi kabul etmediğini mahkemeye bildirdi. Mahkemede sarımsakları neden yanlarında getirdikleri sorulan A.H., “Sarımsakları akrabalarımız için getirdik, ekeceklerdi” ifadelerini kullandı. Yargıç, iki Türk yolcunun 7 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

KİLO OLSA CEZA ALMAZLARDI

Yaşanan olayın ardından yolcuların valizlerinde sebze, meyve ve bitkisel ürün taşıma şartları yeniden gündeme geldi. KKTC'de yürürlükte bulunan Bitki Sağlığı Yasası, bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye girişinde genel olarak ön izin, bitki sağlık belgeleri ve giriş kontrolü şartlarını öngörüyor. Belirli ürünler için sertifika muafiyetleri ise ilgili tüzüklerle düzenleniyor. Bu nedenle yolcu beraberinde getirilen her ürün için geçerli, genel bir kilogram sınırından söz etmek mümkün değil. Ürünün türü ve hangi amaçla taşındığı da uygulanacak kuralları etkiliyor.

Tohum, fide, sarımsak ve benzeri bitkisel materyaller, bitki sağlığı açısından farklı izin ve kontrol şartlarına tabi olabiliyor. Bu nedenle KKTC'ye bitkisel ürün götürmek isteyenlerin seyahat öncesinde ürünün miktarını ve kullanım amacını belirterek Tarım Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesinden güncel koşulları öğrenmesi gerekiyor.