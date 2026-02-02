  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teröristi tedavi ettirirsen olacağı bu! Bayrağa el uzatan DEM’li üzerinden alçak operasyon İzmir'de CHP belediyeciliği yine can yakıyordu! Su dolu çukurda ölümle burun buruna geldi Ateist 'Evrim Ağacı' Sitesinin Epstein bağlantısı ifşa oldu! Sapkınlarla sapıklar kol kola! Kanlı kuyumcu soygunu bütün kenti karıştırdı: Polisi vurup altınlarla kaçtılar Mansur’a 10’uncu soruşturma yolda Kandil’e yaranma mesajlarına tepki Ankara’da POS tefeciliği operasyonu! 56 kişilik şebeke çökertildi, 5 firari için arama sürüyor Haseke’de geri sayım başladı! Suriye ordusu terör örgütü YPG’nin kalbine girmek için tetikte bekliyor Dikkat çeken analiz! Erdoğan’ın S. Arabistan ve Mısır hamlesinin önemini bir de böyle okuyun! İhanetin adı iktidar hırsı
Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 4 maçın hakemleri açıklandı
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 4 maçın hakemleri açıklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 4 maçın hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 4 maçın hakemleri açıklandı. Trabzonspor-Fethiyespor maçını Fatih Tokail yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında yarın oynanacak 4 müsabakanın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor: Gürcan Hasova

15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK: Burak Olcar

18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı: Burak Demirkıran

20.30 Trabzonspor-Fethiyespor: Fatih Tokail

Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları başlıyor

Spor

Ziraat Türkiye Kupası grup etabında 2. hafta maçları başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta fikstürü açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta fikstürü açıklandı

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta fikstürü açıklandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23