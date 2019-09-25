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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları! Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları...

25 Eylül 2019 Çarşamba 18:54
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları! Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakaları 25 ve 26 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!

Hacettepe-Yukatel Denizlispor: 0-4

Erzinspor-İnegölspor: 1-4

Görelespor-Giresunspor: 4-1

Fatsa Belediyespor-Yılport Samsunspor: 0-4

Birevim Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1

Hekimoğlu Trabzon-Adana Demispor:2-0

Ankara Demirspor-Başkent Akademi: 1-2

Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu: 4-5

Kemerspor 2003-Sarıyer: 4-2

Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor:2-1

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Erbaaspor: 3-0

Tuzlaspor-Nazilli Belediyespor: 2-1

Silivrispor-Kastamonuspor 1966:1-2

Kırklarelispor-1954 Kelkit Belediyespor:1-0

Ergene Velimeşespor-Eyüpspor:1-4

Pendikspor-Turgutluspor:0-3

Ekol Göz Menemenspor-Kırşehir Belediyespor:2-1

Manisa Futbol Kulübü-Elazığ Belediyespor:2-1

İstanbulspor-Pazarspor:3-2

Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük:1-4

Diyarbekirspor-Eskişehirspor:

Tarus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği:

Kardemir Karabükspor-Gümüşhanespor:

Afjet Afyonspor-Bayrampaşa:

Göztepe-Yozgatspor 1959

26 Eylül Perşembe

13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gazişehir Gaziantep (Kırıkkale Başpınar)

14.30 Hatayspor-Siirt İl Özel İdare (Osmaniye 7 Ocak)

16.30 Gençlerbirliği-Osmaniyespor (Eryaman)

18.30 Akhisarspor-Bayburt Özel İdare (Spor Toto Akhisar)

20.30 Sakaryaspor-1074 Çankırıspor (Yeni Sakarya Atatürk)

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 18:54
  1. Osmaniye
  2. Karabük
  3. Kırıkkale
  4. Bayburt
  5. Zonguldak
  6. Yozgat
  7. Trabzon
  8. Siirt
  9. Samsun
  10. Sakarya
  11. Niğde
  12. Kahramanmaraş
  13. Manisa
  14. Kırşehir
  15. Kırklareli
  16. Kastamonu
  17. İstanbul
  18. Hatay
  19. Gümüşhane
  20. Giresun
  21. Gaziantep
  22. Eskişehir
  23. Elazığ
  24. Denizli
  25. Çankırı
  26. Ankara
  27. Afyon
  28. Adana
  29. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
  30. Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar
  31. Türkiye Kupası
  32. Ziraat Türkiye Kupası 3. turu
  33. toplu sonuçlar
  34. maç sonucu

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