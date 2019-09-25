Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları! Türkiye Kupası'nda alınan sonuçlar Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. İşte, Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları... Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı devam ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakaları 25 ve 26 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları! Hacettepe-Yukatel Denizlispor: 0-4 Erzinspor-İnegölspor: 1-4 Görelespor-Giresunspor: 4-1 Fatsa Belediyespor-Yılport Samsunspor: 0-4 Birevim Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1 Hekimoğlu Trabzon-Adana Demispor:2-0 Ankara Demirspor-Başkent Akademi: 1-2 Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu: 4-5 Kemerspor 2003-Sarıyer: 4-2 Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor:2-1 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Erbaaspor: 3-0 Tuzlaspor-Nazilli Belediyespor: 2-1 Silivrispor-Kastamonuspor 1966:1-2 Kırklarelispor-1954 Kelkit Belediyespor:1-0 Ergene Velimeşespor-Eyüpspor:1-4 Pendikspor-Turgutluspor:0-3 Ekol Göz Menemenspor-Kırşehir Belediyespor:2-1 Manisa Futbol Kulübü-Elazığ Belediyespor:2-1 İstanbulspor-Pazarspor:3-2 Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük:1-4 Diyarbekirspor-Eskişehirspor: Tarus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği: Kardemir Karabükspor-Gümüşhanespor: Afjet Afyonspor-Bayrampaşa: Göztepe-Yozgatspor 1959 26 Eylül Perşembe 13.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gazişehir Gaziantep (Kırıkkale Başpınar) 14.30 Hatayspor-Siirt İl Özel İdare (Osmaniye 7 Ocak) 16.30 Gençlerbirliği-Osmaniyespor (Eryaman) 18.30 Akhisarspor-Bayburt Özel İdare (Spor Toto Akhisar) 20.30 Sakaryaspor-1074 Çankırıspor (Yeni Sakarya Atatürk)

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