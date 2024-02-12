Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuralarının çekimi yapıldı.
Yapılan kura çekiminin ardından eşleşmeler şu şekilde:
Çeyrek final:
Trabzonspor - Rams Başakşehir
Beşiktaş - Tümosan Konyaspor
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe
Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük
Yarı final 1. maçlar:
MKE Ankaragücü - Fenerbahçe eşleşmesinin galibi / Beşiktaş - Tümosan Konyaspor eşleşmesinin galibi
Trabzonspor - Rams Başakşehir eşleşmesinin galibi / Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük
Yarı final 2. maçlar:
Beşiktaş - Tümosan Konyaspor eşleşmesinin galibi / MKE Ankaragücü - Fenerbahçe eşleşmesinin galibi
Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi / Trabzonspor - Rams Başakşehir eşleşmesinin galibi
Kupada çeyrek final eşleşmelerinin maçları 27, 28, 29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Yarı final eşleşmelerinin maç tarihleri ise daha sonra duyurulacak.
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