  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yargıda büyük tehlike! FETÖ'den ihraç edilen yüzlerce isim göreve döndü

Özür diletene kadar dövdüler! İYİ Partili başkana ‘Mansur Yavaş’ dayağı

Türk İHA'larına uzay kalkanı! 33 ülkede artık bu ihtimal ortadan kalktı

Saldırı sonrası Hamas’tan flaş açıklama! İsrail'in Refah'ta gerçekleştirdiği katliam soykırım savaşının devamıdır

Gazze’deki patlama Mısır’dan duyuldu! 100 kişi öldü

Türkiye'deki işsizlik oranları belli oldu

AYM homoların arkasında! Sapkın siteyi kapatmak hak ihlaliymiş

“Eline sağlık”tan geldik Keleşli saldırıyı sulandırmaya!

Cem Küçük canlı yayında kötü haberi duyurdu: Otomotiv devi Türkiye'ye yatırımını askıya aldı

Böyle zulüm görülmedi! Kümeste uyumak zorunda kaldılar
Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Yeniakit Publisher
2024-02-12 14:37:00 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuralarının çekimi yapıldı.

Yapılan kura çekiminin ardından eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek final: 

Trabzonspor - Rams Başakşehir

Beşiktaş - Tümosan Konyaspor

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe 

Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük

Yarı final 1. maçlar:

MKE Ankaragücü - Fenerbahçe eşleşmesinin galibi / Beşiktaş - Tümosan Konyaspor eşleşmesinin galibi 

Trabzonspor - Rams Başakşehir eşleşmesinin galibi / Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük

Yarı final 2. maçlar:

Beşiktaş - Tümosan Konyaspor eşleşmesinin galibi / MKE Ankaragücü - Fenerbahçe eşleşmesinin galibi

Galatasaray - VavaCars Fatih Karagümrük eşleşmesinin galibi / Trabzonspor - Rams Başakşehir eşleşmesinin galibi

Kupada çeyrek final eşleşmelerinin maçları 27, 28, 29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Yarı final eşleşmelerinin maç tarihleri ise daha sonra duyurulacak.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar çekiliyor! Maçlar ne zaman başlıyor?
Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar çekiliyor! Maçlar ne zaman başlıyor?

Spor

Ziraat Türkiye Kupası’nda kuralar çekiliyor! Maçlar ne zaman başlıyor?

TFF Süper Kupa için kararını verdi! Duyan herkes şaştı kaldı: Açıklaması geldi: Bu tarihten sonra: Yine gündem! Veriliyor ama…
TFF Süper Kupa için kararını verdi! Duyan herkes şaştı kaldı: Açıklaması geldi: Bu tarihten sonra: Yine gündem! Veriliyor ama…

Spor

TFF Süper Kupa için kararını verdi! Duyan herkes şaştı kaldı: Açıklaması geldi: Bu tarihten sonra: Yine gündem! Veriliyor ama…

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekiliyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekiliyor

Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekiliyor

Afrika Uluslar Kupası'nın sahibi belli oldu
Afrika Uluslar Kupası'nın sahibi belli oldu

Spor

Afrika Uluslar Kupası'nın sahibi belli oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23