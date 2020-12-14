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Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor

Kupada yarın 5 karşılaşma yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-14 09:28:17 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başlıyor

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakaları, yarın yapılacak 5 karşılaşmayla başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5. turda maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)

17.00 Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)

18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

16 Aralık Çarşamba:

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

21.00 Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

17 Aralık Perşembe:

13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)

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