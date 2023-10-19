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Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı
Spor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 18:14:00 -
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 31 Ekim ile 1 ve 2 Kasım'da oynanacak maçların programı şöyle:

31 Ekim Salı:

13.00 Kasımpaşa-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

14.00 Ankara Keçiörengücü-Burhaniye Belediyespor (Aktepe)

14.00 Manisa FK-Pazarspor (Mümin Özkasap)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

14.00 Gençlerbirliği-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Eryaman)

15.00 Hes İlaç Afyonspor-Muş 1984 Muşspor (Zafer)

17.30 Atakaş Hatayspor-Sarıyer (Stat henüz açıklanmadı)

20.00 Corendon Alanyaspor-Belediye Kütahyaspor (Alanya Oba)

1 Kasım Çarşamba:

13.00 İstanbulspor-Kepezspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Teksüt Bandırmaspor-Armoni Alanya Kestelspor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Adanaspor-Hacettepe 1945 (Yeni Adana)

14.00 GMG Kastamonuspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kastamonu Gazi)

14.00 Ümraniyespor-Orduspor 1967 (Ümraniye Şehir)

14.00 Isparta 32-Yeni Mersin İdmanyurdu (Isparta Atatürk)

14.00 Kırşehir Futbol-23 Elazığ FK (Kırşehir Ahi)

14.00 Somaspor-Talasgücü Belediyespor (Soma Atatürk)

14.00 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Gölcükspor (Bolluca)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Kuşadasıspor (Düzce Şehir)

14.00 Menemen FK-Nevşehir Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

14.00 Etimesgut Belediyespor-Bigaspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Tuzlaspor-Güneş Holding Çankayaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

14.00 Bitexen Giresunspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Çotanak Spor Kompleksi)

14.00 İnegölspor-Belediye Derincespor (İnegöl İlçe)

14.00 Karacabey Belediyespor-Bornova 1877 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Fethiyespor-Tokat Belediye Plevnespor (Fethiye İlçe)

14.00 Altay-Aliağa (Alsancak Mustafa Denizli)

14.00 Tuna Tarım Kırklarelispor-Karaköprü Belediyespor (Kırklareli Atatürk)

15.00 Boluspor-Karaman FK (Bolu Atatürk)

16.30 MKE Ankaragücü-Malatya Arguvanspor (Eryaman)

18.30 Erzurumspor FK-Diyarbekirspor (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 Bitexen Antalyaspor-52 Orduspor FK (Corendon Airlines Park Antalya)

2 Kasım Perşembe:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor (BG Grup 4 Eylül)

15.00 Gaziantep FK-Efeler 09 (Kalyon)

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Merkür Jet Erbaaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Mondihome Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK (RHG EnerTürk Enerji)

 

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