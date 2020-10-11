Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarının programı belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. turda Misli.com 3. Lig'de yer alan takımlardan 42'si mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maç programı açıklandı.
Kupanın 1. turunda Misli.com 3. Lig takımlarından 42'si mücadele edecek. 13-14-15 Ekim tarihlerinde yapılacak maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan yeni statü nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak.
Müsabakaların normal süresi bir çekilişle tamamlanırsa, her biri 15 dakikalık iki periyotta uzatma oynanacaktır. Uzatmada eşitliğin bozulmaması durumunda turu atlayan takım penaltı atışları sonucunda belirlenecektir. Maçı kazanan 21 takım ikinci tura yükselecek.
Türkiye Kupası 2. tur maçları 20-21-22 Ekim, 3 -4-5 Kasım, 24-25-26 Kasım 4. tur ve 5. tur maçlarıda, 15-16-17 Aralık tarihlerinde yapılacak.
Kupanın son 16 turu 12-13-14 Ocak 2021'de oynanacak, çeyrek final maçları 9-10-11 Şubat 2021'de oynanacak ve yarı final maçları 16-17'de oynanacak veya 18 Mart 2021.
Final maçının tarihi daha sonra açıklanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 1. tur Türkiye Kupası maç programı şöyle:
13 Ekim Salı:
13.00 Çarşambaspor-Yozgatspor 1959 (Çarşamba)
14.30 Altındağspor-Çankaya FK (Çubuk Mahallesi)
15.30 Bergama Belediyespor-Manisaspor (Bergama 14 Eylül)
14 Ekim Çarşamba:
13.00 Mardin Fosfatspor-Siirt İl Özel İdaresi (Mardin 21 Kasım)
13.30 Şile Yıldızspor-Modafen (Şile İlçesi)
13.30 Arnavutköy Belediyespor-Çengelköy Futbol Yatırımları (Silivri)
13.30 Yalovaspor-Halide Edip Adıvarspor (Yalova Atatürk)
13.30 1877 Alemdağspor-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Alemdağ)
13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gölcükspor (Başpınar)
13.30 Fatsa Belediyespor-Yomraspor (Fatsa İlçesi)
13.30 Elazığ Karakoçan-Batman Petrolspor (Doğukent)
13.30 Kozanspor-Kahta 02 (İsmet Atlı)
13.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Adıyaman 1954 (Yeşiltepe)
13.30 İskenderun FK-Payasspor (Payas İlçesi)
13.30 Alanya Kestelspor-Karaman Belediyespor (Alanya Milli Egemeklik)
15.00 Belediye Kütahyaspor-Bursa Yıldırımspor (Kütahya Dumlupınar)
15.00 Tekirdağspor-Bayrampaşa (Namık Kemal)
19.00 İçel İdmanyurdu-Ceyhanspor (Mersin)
15 Ekim Perşembe:
13.00 52 Orduspor-Arhavispor (19 Eylül)
14.30 Tokatspor-Erbaaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
19.00 Isparta 32-Kemerspor 2003 (Isparta Atatürk)