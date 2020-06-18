  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 22:39:24 -
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenen Aytemiz Alanyaspor, finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı