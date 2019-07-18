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Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası, 2019-2020 sezonunda 27, 28 ve 29 Ağustos’ta oynanacak olan 1.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:04
Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası, 2019-2020 sezonunda 27, 28 ve 29 Ağustos’ta oynanacak olan 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak. Final ise 21 Mayıs 2020’de oynanacak.


2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası tarihleri açıklandı. Planlamaya göre turnuva 27, 28 ve 29 Ağustos’ta oynanacak olan 1. Eleme Turu maçları ile başlayacak. 5. Eleme Turu itibariyle çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmalar, 21 Mayıs 2020’de oynanacak olan final ile sona erecek.


2019-2020 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri şöyle:



1. Eleme Turu: 27-28-29 Ağustos 2019


2. Eleme Turu: 10-11-12 Eylül 2019


3. Eleme Turu 24-25-26 Eylül 2019


4. Eleme Turu 29-30-31 Ekim 2019


5. Eleme Turu 1. Maçlar: 3-4-5 Aralık 2019


5. Eleme turu 2. maçlar 17-18-19 Aralık 2019


Son 16 turu 1. maçlar: 14-15-16 Ocak 2020


Son 16 turu 2. maçları: 21-22-23 Ocak 2020


Çeyrek Final 1. maçlar: 4-5-6 Şubat 2020


Çeyrek Final 2. maçlar: 11-12-13 Şubat 2020


Yarı Final 1. maçlar: 3-4 veya 5 Mart 2020


Yarı Final 2. maçlar 21-22 veya 23 Nisan 2020


Final: 21 Mayıs 2020

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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