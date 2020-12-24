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Spor Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları ne zaman?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri belli oldu. ZTK son 16 maçları ne zaman? Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde tek maç eleme sistemiyle oynanacak müsabakaların programı nasıl? İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 eşleşmeleri...

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:28:00 -
Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu programı belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçlarıyla devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçları ne zaman?

İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 tur eşleşmeleri...

İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK

Fenerbahçe-Kasımpaşa

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor

Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor

Yeni Malatyaspor-Galatasaray

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Tuzlaspor-Medipol Başakşehir

Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.

Öte yandan kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı Rüştü Reçber ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın katıldı.

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