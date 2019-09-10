Ziraat Türkiye Kupası maçları ne oldu? İşte, Türkiye Kupası'nda günün maçları Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarıyla başladı. Kupa heyecanı 10 Eylül 2019'da oynanan 6 maçla start aldı. İşte, merak ettiğiniz “Ziraat Türkiye Kupası maçları ne oldu?” sorusunun cevabı…

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarıyla başladı. Kupa heyecanı 10 Eylül 2019'da oynanan 6 maçla start aldı. İşte, merak ettiğiniz “Ziraat Türkiye Kupası maçları ne oldu?” sorusunun cevabı… Ziraat Türkiye Kupası 2. tur oynanacak 6 maçla başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. turda 66 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 11 ve 12 Eylül'de oynanacak. Türkiye Kupası'nda günün toplu sonuçları: Kars 36 Spor-Pazarspor: 0-0 Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor: 0-2 Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor : 2-0 1877 Alemdağspor-Çatalcaspor: 2-0 18.30 Kocaelispor-Gölcükspor 19.00 İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor İşte, 11-12 Eylül programı

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