Ziraat Türkiye Kupası maçları ne oldu? İşte, Türkiye Kupası'nda günün maçları
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarıyla başladı. Kupa heyecanı 10 Eylül 2019'da oynanan 6 maçla start aldı. İşte, merak ettiğiniz “Ziraat Türkiye Kupası maçları ne oldu?” sorusunun cevabı…10 Eylül 2019 Salı 17:35
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarıyla başladı. Kupa heyecanı 10 Eylül 2019'da oynanan 6 maçla start aldı. İşte, merak ettiğiniz “Ziraat Türkiye Kupası maçları ne oldu?” sorusunun cevabı…
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur oynanacak 6 maçla başladı. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. turda 66 takım mücadele edecek. Karşılaşmalar, 11 ve 12 Eylül'de oynanacak.
Türkiye Kupası'nda günün toplu sonuçları:
Kars 36 Spor-Pazarspor: 0-0
Yeni Orduspor-Fatsa Belediyespor: 0-2
Kemerspor 2003-Karaman Belediyespor : 2-0
1877 Alemdağspor-Çatalcaspor: 2-0
18.30 Kocaelispor-Gölcükspor
19.00 İçel İdmanyurdu-Serik Belediyespor
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