3 milyar liralık dev operasyon: Baronlar belasını buldu

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gümrükler Muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen etkin, kararlı ve kesintisiz çalışmalar neticesinde, Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 3 milyar TL üzerinde olan, 1 ton üzerinde uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri 3 milyar TL'nin üzerinde olan ve toplam ağırlığı 1 tonu aşan metamfetamin, eroin ve afyon sakızı cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucular imha edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

RİSK ANALİZİYLE HEDEF SEÇİLDİ

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasına göre operasyon, Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi.

Ekipler, Türkiye'den çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'ı şüpheli bularak yakın takibe aldı. Kaçakçılıkla mücadelede kullanılan istihbarat ve analiz sistemlerinin işaret ettiği araç, detaylı incelemeye sevk edildi.

X-RAY'DE ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli TIR'ın X-Ray taramasında olağan dışı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine operasyonun kapsamı genişletildi. Gümrük Muhafaza ekipleri, narkotik dedektör köpekleri İDA ve ROSE'u da arama çalışmalarına dahil etti.

Detaylı kontroller sırasında yasal yükün içerisine profesyonel şekilde gizlenmiş halde çok büyük miktarda uyuşturucu madde bulundu.

ZEHİR YÜKLÜ TIR'DAN 1 TONUN ÜZERİNDE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Aramalarda toplam ağırlığı 1 tonu aşan metamfetamin, eroin ve afyon sakızı ele geçirildi. Bakanlık, yakalanan uyuşturucuların piyasa değerinin 3 milyar TL'nin üzerinde olduğunu açıkladı.

Uyuşturucu maddeler gerekli adli işlemlerin ardından imha edildi.

GENÇLERİ HEDEF ALAN SUÇ ÖRGÜTLERİNE GEÇİT YOK

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, özellikle gençleri uyuşturucu bağımlılığına sürüklemeye çalışan suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, 2026 yılı boyunca gerçekleştirilen rekor seviyedeki yakalamalarla zehir tacirlerine göz açtırılmadığı ifade edildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN FİNANS KAYNAKLARI HEDEF ALINIYOR

Yetkililer, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonların yalnızca uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesini değil, aynı zamanda suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulmasını ve kamu düzeninin korunmasını amaçladığını belirtti.

Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma devam ederken, operasyon Türkiye'nin sınır güvenliği ve uyuşturucuyla mücadele kapasitesi açısından son dönemin en dikkat çekici yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçti.