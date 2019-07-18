Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi açıklandı TFF, 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası maç takvimini açıkladı.

Futbolda 2019-2020 sezonu Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası 27, 28 ve 29 Ağustos'ta oynanacak 1. eleme turu karşılaşmaları ile başlayacak. Kupa, 5. eleme turu itibarıyla çift maç eleme usulü üzerinden oynanacak. Organizasyon, 21 Mayıs 2020'de oynanacak olan final müsabakası ile sona erecek.

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