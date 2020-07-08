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Spor

Ziraat Türkiye Kupası finali, 29 Temmuz'da oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-07-08 18:57:55 -
Ziraat Türkiye Kupası finali, 29 Temmuz'da oynanacak

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği final müsabakası, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.

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