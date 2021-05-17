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Spor Ziraat Türkiye Kupası final maçına seyirci alınacak mı? Ziraat Türkiye Kupası final maçı seyircili mi?
Spor

Ziraat Türkiye Kupası final maçına seyirci alınacak mı? Ziraat Türkiye Kupası final maçı seyircili mi?

Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş final maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi takımlar oynayacak? sorularını Süper Lig’in Beşiktaş’ın şampiyonluğu sonucu tamamlanmasından sonra merak ediliyor. TFF’den Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş’ın oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası final maçına ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final maçı seyircili mi?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 12:30:00 - 2021-05-17 12:31:57
Ziraat Türkiye Kupası final maçına seyirci alınacak mı? Ziraat Türkiye Kupası final maçı seyircili mi?

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü oynanacağı kararlaştırıldı. Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan naklen yayımlanacak.

 Ziraat Türkiye Kupası final maçına seyirci alınacak mı? 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde seyirci sayısının düşürüldüğünü duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, daha önce finale stat kapasitesinin 3'te 1'i oranın seyirci alınmasına ilişkin kararın tekrar değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrasında alınan yeni karara ilişkin, şu ifadelere yer verildi: "İçişleri Bakanlığının 16 Mayıs tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran tarihine kadar devam edecek 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' genelgesi sonrasında, Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250'şer kişilik kontenjan ayrılmıştır."

Antalyaspor’dan final maçı açıklaması

"18 Mayıs Salı günü Beşiktaş JK ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin seyircisiz olacağı tarafımıza iletilmiştir. Taraftarımız ile bir arada olamayacağımızı üzüntü ile belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."

 

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