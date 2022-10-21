Ziraat Türkiye Kupası 4.tur eşleşmeleri:
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur eşleşmeleri belli oldu. Peki, Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu?
Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise 4.tur eşleşmelerini merak ediyor. Peki, Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu mu?
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur eşleşmeleri:
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun eşleşmeleri belli oldu. Toplam 54 takım, 8-9-10 Kasım tarihlerinde, tek maç eleme sistemine göre kupada tur arayacak.
Kuradaki eşleşmeler de şöyle:
Galatasaray-Yeşilyurt DÇ Ofspor
Beşiktaş-Serik Belediyespor
Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor
Bitexen Giresunspor-Ankaraspor
Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor
Fraport Tav Antalyaspor-Pendikspor
Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor
HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 Spor FK
İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor
Kasımpaşa-1461 Trabzon FK
MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler
VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir FK
Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor
Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor
Altınordu-Bodrumspor
Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor
Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor
Çaykur Rizespor- Weecoins Kırklarelispor
Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu
Erzurumspor-Esenler Erokspor
Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor
Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare
Göztepe-Bucaspor 1928
Manisa FK-23 Elazığ FK
Tuzlaspor-Isparta 32 Spor
Yeni Malatyaspor-Uşakspor
Yılport Samsunspor-Adanaspor