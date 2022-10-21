  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ziraat Türkiye Kupası 4.tur eşleşmeleri:
Spor

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur eşleşmeleri:

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur eşleşmeleri belli oldu. Peki, Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-10-21 22:01:00 -
Ziraat Türkiye Kupası 4.tur eşleşmeleri:

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler ise 4.tur eşleşmelerini merak ediyor. Peki, Türkiye Kupası’nda eşleşmeler belli oldu mu?

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur eşleşmeleri:

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunun eşleşmeleri belli oldu. Toplam 54 takım, 8-9-10 Kasım tarihlerinde, tek maç eleme sistemine göre kupada tur arayacak.

Kuradaki eşleşmeler de şöyle:

Galatasaray-Yeşilyurt DÇ Ofspor

Beşiktaş-Serik Belediyespor

Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor

Bitexen Giresunspor-Ankaraspor

Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor

Fraport Tav Antalyaspor-Pendikspor

Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor

HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 Spor FK

İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor

Kasımpaşa-1461 Trabzon FK

MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler

VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir FK

Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor

Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor

Altınordu-Bodrumspor

Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor

Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor

Çaykur Rizespor- Weecoins Kırklarelispor

Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu

Erzurumspor-Esenler Erokspor

Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor

Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare

Göztepe-Bucaspor 1928

Manisa FK-23 Elazığ FK

Tuzlaspor-Isparta 32 Spor

Yeni Malatyaspor-Uşakspor

Yılport Samsunspor-Adanaspor

Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim kimin maçı var?
Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim kimin maçı var?

Spor

Bugün hangi maçlar var? 21 Ekim kimin maçı var?

Antalyaspor-İstanbulspor maç sonucu:
Antalyaspor-İstanbulspor maç sonucu:

Spor

Antalyaspor-İstanbulspor maç sonucu:

Eyüpspor-Sakaryaspor maç sonucu:
Eyüpspor-Sakaryaspor maç sonucu:

Spor

Eyüpspor-Sakaryaspor maç sonucu:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23