Ziraat Portföy'den iki yeni fon

2020 yılında 9 adet borsa yatırım fonu ihraç eden Ziraat Portföy, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 2 yeni ihraç ile toplamda 11 adet borsa yatırım fonuna ulaşmış oldu. Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan her iki borsa yatırım fonu da payların halka açık piyasa değerleri doğrultusunda ağırlıklandırılırken, her iki borsa yatırım fonu da Yıldız Pazar’da işlem gören paylardan oluşuyor. Türkiye’de ilk ve tek sektörel hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu olan, Ziraat Portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu “ZPT10F” kodu ile ihraç oldu. Ziraat Portföy BIST 50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, “ZELOTF” kodu ile alım satım yapılabilecek. Temmuz ayında sunulan hisse senedine dayalı 2 yeni borsa yatırım fonu ile yatırımcılar, yeni temalara yatırım yapabilecek. Yatırımcılar, ihraçlardan biri ile Teknoloji ve İletişim sektörlerinde faaliyet gösteren hisse senetlerine doğrudan yatırım yapma fırsatına ulaşıyor. Diğer ihraç ile de borsa yatırım fonlarında yer alan hisse senedi yelpazesi genişletilerek, BIST 50 Endeksinde yer alan BIST 30 dışı paylara da borsa yatırım fonu aracılığı ile yatırım yapma olanağı sağlanıyor