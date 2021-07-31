  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
31 Temmuz vaka sayısı açıklandı
Kentsel dönüşüm için tahliye edilmişti! Erkek cesedi bulundu
İstanbul'da korkutan yangın
Orman yangınlarıyla ilgili Mısır'dan flaş açıklama
Ekonomi Ziraat Portföy'den iki yeni fon
Ekonomi

Ziraat Portföy'den iki yeni fon

Ziraat Portföy, borsa yatırım fonlarında yeni ihraçlar ile ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 19:37:00 -
Ziraat Portföy'den iki yeni fon

2020 yılında 9 adet borsa yatırım fonu ihraç eden Ziraat Portföy, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 2 yeni ihraç ile toplamda 11 adet borsa yatırım fonuna ulaşmış oldu. Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan her iki borsa yatırım fonu da payların halka açık piyasa değerleri doğrultusunda ağırlıklandırılırken, her iki borsa yatırım fonu da Yıldız Pazar’da işlem gören paylardan oluşuyor. Türkiye’de ilk ve tek sektörel hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu olan, Ziraat Portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu “ZPT10F” kodu ile ihraç oldu. Ziraat Portföy BIST 50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, “ZELOTF” kodu ile alım satım yapılabilecek. Temmuz ayında sunulan hisse senedine dayalı 2 yeni borsa yatırım fonu ile yatırımcılar, yeni temalara yatırım yapabilecek. Yatırımcılar, ihraçlardan biri ile Teknoloji ve İletişim sektörlerinde faaliyet gösteren hisse senetlerine doğrudan yatırım yapma fırsatına ulaşıyor. Diğer ihraç ile de borsa yatırım fonlarında yer alan hisse senedi yelpazesi genişletilerek, BIST 50 Endeksinde yer alan BIST 30 dışı paylara da borsa yatırım fonu aracılığı ile yatırım yapma olanağı sağlanıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay