Ziraat Portföy’den Borsa Yatırım Fonlarında yeni ihraçlar

Ziraat Portföy, borsa yatırım fonlarında yeni ihraçlar ile ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. 2020 yılında 9 adet borsa yatırım fonu ihraç eden Ziraat Portföy, 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen 2 yeni ihraç ile toplamda 11 adet borsa yatırım fonuna ulaşmış oldu.

Ziraat Portföy, borsa yatırım fonları ihracına Mart 2020’de 3 adet hisse senedi endeksine dayalı ihraç ile başladı. Mayıs 2020’de altına dayalı ve Temmuz 2020’de yine 3 adet hisse senedi endeksine dayalı ihraç gerçekleştirilirken, Kasım 2020’de ihraç edilen katılım esaslı hisse senedi endeksine dayalı 2 borsa yatırım fonuile birlikte 2020 yılı, toplamda 9 adet borsa yatırım fonu ihracı ile tamamlandı.

Bu yıl ise Türkiye’de ilk ve tek sektörel hisse senedi yoğun borsa yatırım fonu olan, Ziraat Portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu “ZPT10F” kodu ile ihraç oldu.Ziraat Portföy BIST 50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu,“ZELOTF” kodu ile alım satım yapılabilecek.

Temmuz ayında sunulan hisse senedine dayalı 2 yeni borsa yatırım fonu ile yatırımcılar, yeni temalara yatırım yapabilecek. Yatırımcılar, ihraçlardan biri ile Teknoloji ve İletişim sektörlerinde faaliyet gösteren hisse senetlerine doğrudan yatırım yapma fırsatına ulaşıyor. Diğer ihraç ile de borsa yatırım fonlarında yer alan hisse senedi yelpazesi genişletilerek, BIST 50 Endeksinde yer alan BIST 30 dışı paylara da borsa yatırım fonu aracılığı ile yatırım yapma olanağı sağlanıyor.

Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan her iki borsa yatırım fonu da payların halka açık piyasa değerleri doğrultusunda ağırlıklandırılırken, her iki borsa yatırım fonu da Yıldız Pazar’da işlem gören paylardan oluşuyor.

Borsa yatırım fonları, Borsa İstanbul işlem saatlerinde bir hisse senedi gibi işlem görecek ve tüm aracı kurumlardan alınıp satılabilecek. Yatırım fonlarına göre çok daha düşük yönetim ücretine sahip olan borsa yatırım fonları, temsil ettiği endekse düşük bir maliyetle, hızlı bir şekilde yatırım yapma imkânı sunacak. Piyasa yapıcısı aracı kurumlar ile yatırımcılara likidite sunulurken, borsa yatırım fonlarının gösterge net aktif değerlerinden oluşan indikatif fiyatları da Ziraat Portföy internet sitesi ve veri terminallerinde yayınlanmaktadır.

Bu ürünlerin Borsa İstanbul endekslerinde yer alan en büyük şirketlerin yanı sıra, daha küçük ölçekli hisselere de yatırım yapabilme kolaylığı sağlayacağı öngörülüyor. Ziraat Portföy, atmış olduğu sektörel borsa yatırım fonu ihracı adımı ile yeni tematik ürünlerin geliştirilmesiyle yatırımcılara ürün çeşitliliği sağlamayı hedefliyor.