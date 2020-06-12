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Ekonomi

Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Balıkesir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Erdek’te yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:45:59 -
Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Balıkesir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Erdek’te yapıldı. Toplantıda çiftçinin, zeytin üreticisi ile zeytinciliğin sorunları tartışıldı


Balıkesir Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez’in başkanlığında gerçekleşen ve Balıkesir’deki Ziraat Odaları başkanlarının katıldığı yemekli toplantının açış konuşmasını Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör yaptı. Özgör, toplantıda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının, iki yıldan beri zeytin sineğine karşı uçakla ilaçlama yapmamasının rekolteyi olumsuz etkilediğini belirtirken, “Bu durumdan en çok zararı körfez bölgemiz gördü. Zeytinyağı üretiminde büyük kayıplar yaşandı. Bölgemizde zeytinciye destek verilmesi artık unutuldu. 13-14 milyon zeytin ağacı bulunan Balıkesir’de zeytin üreticisinin bu kadar yalnız ve desteksiz bırakılmasını anlayamıyorum” dedi.


Diker, “Zeytinyağı yerine ayçiçek yağı pazarlanıyor”


Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker de konuşmasına, Edremit ve yöresinde toplam 9 milyon zeytin ağacı bulunduğunu belirterek, “Ancak bu ağaçların çok büyük bölümü hem yaşlı, hem de engebeli arazilerde bulunuyor. Bu nedenle de üretim için çok büyük harcamaları gerektiriyor. Üretici, bu sorunlarla, kendi olanaklarıyla mücadele ederken, devletten de ciddi hiçbir destek göremiyor. Bu nedenle zeytinyağı üretimi de çok yetersiz kalıyor. Bu arada vatandaşlar, kendilerine zeytinyağı yerine ayçiçeği satıldığının farkında bile olmuyorlar” dedi.

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