Ziraat odaları ‘kuraklık ve biçer-döver’ sorunu için toplandı

Van Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu, kentteki ‘kuraklık ve biçer-döver fiyatları’ gündemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hasan Özgökçe başkanlığından Tuşba Ziraat Odasında gerçekleştirilen toplantıya Gürpınar, Çaldıran, Gevaş, Başkale, Erciş, Çatak, Muradiye, Özalp ve Saray ziraat odası başkanları katıldı. Toplantı ile ilgili bilgi veren Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe, koordinasyon kurulu toplantısının gündeminin kuraklık ve biçer-döver sorunu olduğunu belirterek, “Kuraklıkla ilgili Meteoroloji Müdürlüğü ile görüştük. Van’da nisan, mayıs ve haziran aylarında şiddetli bir kuraklık yaşandığını söylediler. Aldığımız veriler de ilçe bazlı verilerdir. Bu nedenle ilçeler arası küçük değişkenlikler var” dedi.

“Kuraklık nedeniyle yüzde 80-90 oranında ekinler biçilemeyecek durumdadır”

Daha sonra ziraat odasının danışman mühendisleriyle birlikte mahallelerde tarlaları dolaştıklarını belirten Özgökçe, şöyle devam etti:

“Dün de mahallelerde tarlaları dolaştık, ziraat mühendislerimizle beraber. Sulama alanı dışında kalan yerlerde kuraklık nedeniyle yüzde 80-90 oranında ekinler biçilemeyecek durumdadır. Çiftçi zaten gübre, mazot, ilaç gibi büyük bir masraf yapmış ve zarar etmiş. Bunun üzerine biçer-döver masrafı da geliyor. Konuştuğumuz birçok çiftçi artık bu işi yapmayacağını, bırakacağını söyledi. Çünkü zarar ediyor.”

Büyük çiftçilerle toplantı

İl koordinasyon kurulunda çıkan kararlar doğrultusunda bir gün sonra da büyük çiftçilerle bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Özgökçe, “Burada başka bir sorunumuz, biçer-döver fiyatlarıdır. Diyarbakır’da, Batman’da dönüm başına 17-19 TL alınırken, bizim burada fiyatlar çok yüksek. En büyük şanssızlığımız, burada biçer-döver derneğinin olmamasıdır. Diyarbakır’da bu var, ziraat odasıyla oturup anlaşıyorlar. Bizde de olmadığı için büyük çiftçilerle konuşuyoruz. Bu nedenle biz de dün ziraat odası olarak büyük çiftçilerimizle bir toplantı yaptık. Yüzde 80’i katıldı. Farklı farklı fiyatlar olmayacak, herkes bir fiyat üzerinden anlaşacak. Bizim belirlediğimiz bedeller de şöyledir; 1 dekar samanlı kuru buğday ve arpa biçim bedeli 32 TL, samansız sulu buğday ve arpa biçim bedeli de 20 TL olacak. Ayrıca biçer-döver arkası saman toplama bedeli de ton başına 140 TL. Fiyat istikrarsızlığına karşı bütün odalar birleşerek, önümüzdeki sezonda daha düzenli olması için bu toplantıyı yaptık. Bu fiyatları uygun gördük. Bu fiyatlara uyulmasını istedik. Dışarıdan gelen biçer-dövercilerle bu fiyatlar üzerinden ekinler biçilecek. Geçen sene çok fahiş bir fiyatla biçmişler; 50-65 TL gibi. Biz de bunun önüne geçmek için bu toplantıyı yaptık ve bu kararları aldık” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan genelge bekleniyor

Kuraklık için ayrıca girişimlerde bulunduklarını ifade edem Özgökçe, “Kuraklık için bazı girişimlerde bulunduk. Bakanlıktan bir genelgenin gelmesi gerekiyor. Genelge geldikten sonra biz de çiftçilerimizi kuraklıkla ilgili dilekçe vermeye yönlendireceğiz. Sulu alanda sıkıntı yok, ama gittik, gezdik gördük. Sulu alan dışındaki tarlalarda çoğu yerde bir karışı bulmuyordu. Biçer-döver parasına bile yetmeyeceği için çiftçiler tekrar seneye ekebilmek için tarlayı tekrar kaldırmışlardı. Çiftçi bu konuda son derece sıkıntılı, zaten artık bu işi bırakacaklarını ve yapmayacaklarını söylüyorlardı. Tabi böyle olunca bu da ilimizde tarım sektörünün bitmesi demektir. Tarım sektörünün bitmesi, hayvancılığı da vuracaktır. Çünkü birbirini besleyen, destekleyen iki sektördür” diye konuştu.

Kuraklığa karşı çözüm önerisi

Oda olarak kuraklıkla ilgili çözüm önerilerini de dile getiren Özgökçe, “Bizim çözüm önerimiz şudur; ilimiz sulu tarıma geçmedikten sonra bu iş yürümez. DSİ Bölge Müdür Yardımcısı Mazhar Çalış ile görüştük, durumu izah ettik. Kuraklık var, insanlar tarımı bırakıyor dedik. Sulama alanı dışında kalan yerlerin kanala, gölete ihtiyacı var dedik. Notunu aldı, ilgileneceğini söyledi. Hatta Gevaş’ta incelemelerde bulunacaklarını söyledi. Gevaş’ta bir çiftçimizle görüştük, ‘bizim suyumuz var, birkaç değirmeni döndürecek kadar, ama kanal olmadığı için tarlamızı sulayamıyoruz, cevizler, elmalar hepsi bitmek üzeredir’ dedi. Ben Edremit’te de gördüm, orada da su var ama tahliye kanalları ile Van Gölü’ne bırakılıyor. Hâlbuki bir fizibilite raporu ile bu su arazide değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.