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Ziraat mühendisinin ahırından çıkanlar polisi şoke etti

Diyarbakır'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Nadire İnanç Karaca'nın yönettiği operasyonda, ziraat mühendisi M.K.'ye ait ahır ve kümeste ruhsatsız silahlarla 111 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., mahkemece tutuklandı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:45
Ziraat mühendisinin ahırından çıkanlar polisi şoke etti

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte silah, mühimmat ve uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Ergani ilçesinde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini alan polis, harekete geçti. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Nadire İnanç Karaca'nın yönettiği operasyon kapsamında eve baskın yapıldı. Özel harekât timlerinin de katıldığı, film sahnelerini aratmayan operasyonda, evin ahır olarak kullanılan eklentisinde yapılan aramada 111 kilogram kubar esrar, kümeste de ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.

Ziraat mühendisi olduğu belirlenen ve gözaltına alınan ev sahibi M.K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. M.K., 'silah kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 15:45
  1. Diyarbakır
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