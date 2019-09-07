Ziraat Katılım’dan ortaklık

Ziraat Katılım, geçen ay Sabancı Holding’in Yünsa’daki tüm hisselerini alan Sürmegöz Tekstil’in ortağı oldu.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimizin 5 Eylül 2019 tarihli genel kurulunda Ziraat Katılım Bankası A. Ş.’in yüzde 50 pay oranı ile şirketimize ortak olması onaylanmış olup, aynı tarihli şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 50 bin TL’den 20 milyon TL’ye nakden artırılması kararlaştırılmıştır” denildi.

Açıklamaya göre artırılan sermayenin 5 milyon liralık kısmının 2,5 milyon TL’si Ziraat Katılım, 2,5 milyon TL’si ise şirket ortağı Mustafa Sürmegöz tarafından nakden ödenirken, kalan kısmının iki ortak tarafından 24 ay içerisinde ödenmesi öngörüldü.