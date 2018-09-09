Ziraat Katılım’dan 250 milyon TL kira ihracı

Ziraat Katılım Bankası AŞ, 250 milyon lira tutarlı kira sertifikası ihracını tamamladı. Kurum bu ihraç ile 90 gün vadeli 250 milyon lira fonlama temin etmiş oldu. Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını kaydetti. 24’üncü ihracı başarı ile tamamladıklarını dile getiren Özdemir, “Aldığımız yoğun talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir” dedi.

Özdemir, sektörün öncüsü olma vizyonu ile gelecek dönemde de Türkiye adına çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden ‘paylaştıkça daha fazlası’ ilkesi ile büyümelerini sürdüreceklerini dile getirdi.