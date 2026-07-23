Ziraat Katılım’a Avrupa’dan Sukuk Başarısı Ödülü

Ziraat Katılım, Orta Vadeli Programı (Medium Term Note – MTN) kapsamında Avrupa sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği sukuk ihraçlarıyla elde ettiği başarı dolayısıyla Hollanda merkezli yatırım kuruluşu SFI Markets B.V. tarafından ödüle layık görüldü.

SFI Markets B.V.'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de yer alarak değerlendirmelerde bulundu.

Ziraat Katılım, MTN Programı kapsamında bugüne kadar Avrupa yatırımcılarının yoğun talebiyle 21 adet sukuk ihracı gerçekleştirirken toplam ihraç tutarı 2,2 milyar ABD dolarını aştı. Son iki yılda Türkiye'deki katılım bankalarının MTN programları kapsamında gerçekleştirdiği toplam sukuk ihraçlarının 3 milyar ABD dolarını aşması dikkate alındığında, Ziraat Katılım tek başına bu hacmin en büyük bölümünü oluşturarak sektör liderliğini bir kez daha ortaya koydu.

Törende konuşan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Avrupa yatırımcılarının Bankaya gösterdiği güçlü ilginin Ziraat Katılım'ın uluslararası piyasalardaki güvenilirliğinin önemli bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi: