Ziraat Katılım aktiflerini artırdı Ziraat Katılım, yılın ikinci çeyreğinde aktiflerini 2018 sonuna göre yüzde 30 artırarak 28,8 milyar liraya taşıdı.

Ziraat Katılım tarafından bu dönemde toplanan fonlar da yüzde 22 artışla 18,4 milyar liraya ulaştı. Kullandırılan nakdi fonlar yüzde 31 artışla 23,2 milyar liraya çıkarken, nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 34,3 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir, yılın ikinci çeyreğinin kendileri adına iyi geçtiğini belirti. KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Özdemir, üretimi fonlamaya devam edeceklerini vurguladı.



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