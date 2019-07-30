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Ziraat Katılım 400 milyon TL kira sertifikası ihraç etti

Ziraat Katılım 400 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı.

30 Temmuz 2019 Salı 08:35
Ziraat Katılım 400 milyon TL kira sertifikası ihraç etti

Ziraat Katılım 400 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladı. Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla 26 Temmuz’da gerçekleştirilen ihraçla 91 gün vadeli 400 milyon TL fonlama temin etti. 2019 yılbaşından bugüne kadar 11 farklı kira sertifikası ihracı yoluyla Ziraat Katılım’ın temin ettiği fonlama miktarı 4,1 milyar TL oldu.

Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük, kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirtti.

8,9 milyar TL’lik fon temin etti

Ziraat Katılım olarak 42. kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini ifade eden Karakütük, “Bugüne kadar kira sertifikası ihraçları ile temin edilen fonlama tutarı 8,9 milyar TL oldu. Bundan önceki ihraçlarımızda olduğu gibi, gerçekleştirdiğimiz 400 milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir” değerlendirmesinde bulundu.

Karakütük, Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonu ile gelecek dönemde de ülke adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden “Paylaştıkça daha fazlası” ilkesiyle büyümeye devam edeceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 08:35
  1. Ziraat Katılım
  2. TL
  3. Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ
  4. Ziraat Katılım Genel Müdür Yardımcısı Osman Karakütük

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