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Ziraat Bankası'nın seracılık kredi paketine yoğun ilgi sürüyor

Ziraat Bankası tarafından şubat ayında sunulan "seracılık kredi paketi" kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticiye 1,9 milyar liralık kredi verildi- Şubat-temmuzda önceki 3 yılın aynı dönemine göre kullandırılan ortalama kredi 3 kat artarken, kredi hacminin yıl sonunda 2,5 milyar liraya ulaşması öngörülüyor

07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:40
Ziraat Bankası'nın seracılık kredi paketine yoğun ilgi sürüyor

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası tarafından şubat ayında sunulan "seracılık kredi paketine" yoğun ilgi sürüyor. Paket kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticiye 1,9 milyar liralık kredi kullandırıldı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın, seralarda yapılan tarımsal üretimin artırılması, yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan seracılık kredi paketini ilk çeyrekte uygulamaya aldığı hatırlatıldı.

Paketle seracılık faaliyetlerinin, jeotermal su kaynaklarının bulunduğu bölgeler başta olmak üzere ülkenin diğer uygun bölgelerine de yaygınlaştırılmasının hedeflendiği anlatılan açıklamada, örtüaltı tarımında kapasite kullanımının, tarımsal üretimin ve verimliliğin arttırılmasının, mevsimsel değişikliklerin üretim miktarı, maliyetler ve fiyatlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasının amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, yoğun ilginin sürdüğü Seracılık Kredi Paketi kapsamında bugüne kadar 8 bin 993 üreticinin 1,9 milyar liralık kredi talebinin karşılandığı, kredi hacminin yıl sonuna kadar 2,5 milyar liraya ulaşacağının öngörüldüğü bildirildi.Şubat-temmuzda kullandırılan kredi miktarının seracılık konusunda geçmiş üç yılın aynı döneminde kullandırılan ortalama kredinin yaklaşık 3 katına ulaştığı aktarılırken, paket kapsamında 47 ilde örtüaltı tesisi yatırımı yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Ankara, Konya, Uşak, Balıkesir, Denizli ve Kayseri toplam yatırımlardan yaklaşık yüzde 35 pay aldı. Bu yatırımlarla, seracılığın ülke sathına yaygınlaştırılması stratejisi açısından önemli adımlar atıldı." ifadeleri yer aldı.


- Örtüaltı tesislerin büyüklüğü 16 bin dönümü aştı


Açıklamada, yatırımı finanse edilen örtüaltı tesislerinin büyüklüğünün 16 bin dönümü aştığı kaydedilirken, söz konusu tesislerde en çok yetiştirilecek ürünlerin domates, muz ve biber olacağı; domates üretimine yüzde 5, muz üretimine yüzde 15, biber üretimine yüzde 2 katkı sağlanacağı öngörüldüğü vurgulandı.

Gıda fiyatlarında yaşanan mevsimsel dalgalanmaların azaltılmasına katkı sağlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada şunlara vurgu yapıldı:

"Ziraat Bankası, iklim değişikliklerinin tarımsal üretime olan etkilerinin azaltılması, tarımsal ürünlerde arz talep ve fiyat dengesinin sağlanması, ürünlerin üreticiden tüketiciye daha kolay ve düşük maliyetle ulaştırılması açısından seracılığın teknik ve ekonomik olarak yapılabileceği tüm bölgelere yaygınlaştırılmasını stratejik bir alan olarak görmektedir. Ziraat Bankası diğer alanlarda olduğu gibi seracılık konusunda da ülke tarımını desteklemeye devam edecektir."


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 10:40
  1. ziraat bankası

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