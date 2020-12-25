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Ekonomi Ziraat Bankası’ndan “tahsilat risksiz finansman” imkanı
Ekonomi

Ziraat Bankası’ndan “tahsilat risksiz finansman” imkanı

Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ziraat Bankası arasında, “Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi” kapsamında, oda üyesi tedarikçi ve alıcıların, güvenli ticaret sistemi içinde sıfır tahsilat riskiyle finansmana erişebilmeleri amacıyla protokol imzalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:41:00 -
Ziraat Bankası’ndan “tahsilat risksiz finansman” imkanı

ATO Hizmet Binası’ndaki törende taraflar adına imzaları ATO Başkanı Gürsel Baran ile Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Çakar ve Ziraat Bankası Ankara 2. Bölge Yöneticisi Burcu Kurgun attı.

Kamu bankaları yükü omuzladı

Baran, imza törenin ardından yaptığı konuşmada, mart ayından bu yana reel kesimin büyük sıkıntı içinde olduğunu belirterek, “Her sıkıntı bir imtihan vesilesidir. Biz, milletimizin, devletimizin, ülkemizin büyüklüğünü bu dönemde de gördük. Bu süreçte yükü omuzlayan en önemli unsurlardan biri bu ülkenin kamu bankaları oldu” dedi.

Ziraat Bankası bunu üstlendi

Baran, bir tüccarın alacak-verecek konusunda endişelenmesi yerine yatırımlarına odaklanabilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Eğer ben bir tüccarsam alacak-verecek işinin benim işim olmaması gerekiyor. Benim işim, malımı nasıl satarım, daha çok nasıl yatırım yaparım, işimi nasıl geliştiririm, ihracatımı nasıl artırırım, üretimimi nasıl artırırım ve bu ülkenin ekonomisine daha çok nasıl katkı sunarım? Bununla ilgilenmek olmalı. Şimdi milletin bankası Ziraat Bankamız bu işi üstlendi. Gayretlerinden dolayı Ziraat Bankasının tüm ekibine teşekkür ediyorum.”

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