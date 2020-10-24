Ziraat Bankası’ndan ‘şubesiz bankacılıkta’ yenilik

Ziraat Bankası müşterileri artık online olarak dijital kanallara başvururken veya mobil bankacılık şifrelerini yenilerken T.C. Kimlik Kartlarını da kullanabilecekler.

Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “TC kimlik kartının bankacılık sistemine entegre edilmesine yönelik çalışmalara özel önem veriyoruz. Geliştirmelerimiz sonucunda süreçlerimizi yenileyerek işlem güvenliğini daha da artırmayı, süreçleri kısaltarak verimliliği artırmayı ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Kırbaş, yapmış oldukları geliştirmelerin aynı zamanda BDDK tarafından yayınlanan “Bankalarca Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Tebliğ Taslağı”nda belirtilen düzenlemeler için gerekli altyapıyı oluşturduğunu kaydederek, “1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmesi beklenen tebliğde belirtildiği şekilde uzaktan müşteri edinimi ile ilgili olarak da çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir” ifadesini kullandı.