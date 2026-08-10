İstanbul'da kapış kapış gidiyor: Tam 122 ton satıldı!
İstanbul’da temmuz ayında 720 ton su ürünü satılırken, 122 ton 179 kilogramla levrek en çok tercih edilen ürün oldu. Kilogram fiyatında zirve ise ıstakozun oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul’da temmuz ayında 720 ton su ürünü satılırken, 122 ton 179 kilogramla levrek en çok tercih edilen ürün oldu. Kilogram fiyatında zirve ise ıstakozun oldu.
İstanbul’da temmuz ayında Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde tüketicilerin en fazla tercih ettiği su ürünü levrek oldu. Ay boyunca halde 86 farklı ürün satışa sunulurken, toplam satış miktarı 720 tona ulaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ’nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali verilerine göre, temmuz ayının satışlarında levrek ilk sırada yer aldı.
TEMMUZ AYINDA EN ÇOK LEVREK SATILDI Temmuzda 122 ton 179 kilogram levrek satışı gerçekleştirildi. Bu miktar, halde satışa sunulan toplam su ürünlerinin yüzde 16,96’sını oluşturdu. Levrekten sonra 83 ton 216 kilogramla çipura, 66 ton 726 kilogramla mırlan ve 62 ton 657 kilogramla somon geldi. Bu ürünleri 58 ton 703 kilogram sardalya, 57 ton 891 kilogram istavrit, 19 ton 622 kilogram tekir, 16 ton 471 kilogram hamsi, 14 ton 854 kilogram granyöz ve 13 ton 80 kilogram fener balığı takip etti. Geriye kalan miktarı ise diğer balık türleri oluşturdu.
KİLOGRAMI 2 BİN 901 LİRAYI AŞTI Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde temmuz ayında birim fiyatı en yüksek su ürünü ise ıstakoz oldu. Istakozun kilogramı ortalama 2 bin 901 lira 23 kuruştan satışa sunuldu. Istakozun ardından kilogramı 2 bin 125 liradan satılan deniz böceği geldi. Sinaritin kilogram fiyatı 1574 lira 69 kuruş, pisinin 1283 lira 33 kuruş, kırlangıcın 1144 lira 51 kuruş, deniz levreğinin 1143 lira 92 kuruş, lipsozun 950 lira, dülgerin 877 lira 84 kuruş, kalkanın 841 lira 5 kuruş ve barbunyanın 755 lira 4 kuruş oldu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23