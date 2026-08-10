İstanbul'da kapış kapış gidiyor: Tam 122 ton satıldı!

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK LEVREK SATILDI Temmuzda 122 ton 179 kilogram levrek satışı gerçekleştirildi. Bu miktar, halde satışa sunulan toplam su ürünlerinin yüzde 16,96’sını oluşturdu. Levrekten sonra 83 ton 216 kilogramla çipura, 66 ton 726 kilogramla mırlan ve 62 ton 657 kilogramla somon geldi. Bu ürünleri 58 ton 703 kilogram sardalya, 57 ton 891 kilogram istavrit, 19 ton 622 kilogram tekir, 16 ton 471 kilogram hamsi, 14 ton 854 kilogram granyöz ve 13 ton 80 kilogram fener balığı takip etti. Geriye kalan miktarı ise diğer balık türleri oluşturdu.