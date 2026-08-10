  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çare ararken tuzağa düşmeyin, önlem alın: Kas ağrısı için kritik uyarı duyurusu ! Binlerce liranızdan olmayın Denizin binlerce metre altında keşfedildi: Devasa servet çıkartılacak ama büyük bir sorun var Etna Yanardağı patladı! Oluşan kül bulutu uçuşları aksattı Dünyanın borçsuz devleri açıklandı! İşte IMF'ye beş kuruş borcu olmayan ülkeler! Türkiye'yi boykot eden ülkeden FCAS talebi! 'Bizi de alın' diye yalvarmaya başladılar Aileyi yıkan haber camiden geldi! Tuvalette cansız bedeni bulundu
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
İstanbul'da kapış kapış gidiyor: Tam 122 ton satıldı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul'da kapış kapış gidiyor: Tam 122 ton satıldı!

İstanbul’da temmuz ayında 720 ton su ürünü satılırken, 122 ton 179 kilogramla levrek en çok tercih edilen ürün oldu. Kilogram fiyatında zirve ise ıstakozun oldu.

#1
Foto - İstanbul'da kapış kapış gidiyor: Tam 122 ton satıldı!

İstanbul’da temmuz ayında Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde tüketicilerin en fazla tercih ettiği su ürünü levrek oldu. Ay boyunca halde 86 farklı ürün satışa sunulurken, toplam satış miktarı 720 tona ulaştı.

#2
Foto - İstanbul'da kapış kapış gidiyor: Tam 122 ton satıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ’nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali verilerine göre, temmuz ayının satışlarında levrek ilk sırada yer aldı.

#3
Foto - İstanbul'da kapış kapış gidiyor: Tam 122 ton satıldı!

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK LEVREK SATILDI Temmuzda 122 ton 179 kilogram levrek satışı gerçekleştirildi. Bu miktar, halde satışa sunulan toplam su ürünlerinin yüzde 16,96’sını oluşturdu. Levrekten sonra 83 ton 216 kilogramla çipura, 66 ton 726 kilogramla mırlan ve 62 ton 657 kilogramla somon geldi. Bu ürünleri 58 ton 703 kilogram sardalya, 57 ton 891 kilogram istavrit, 19 ton 622 kilogram tekir, 16 ton 471 kilogram hamsi, 14 ton 854 kilogram granyöz ve 13 ton 80 kilogram fener balığı takip etti. Geriye kalan miktarı ise diğer balık türleri oluşturdu.

#4
Foto - İstanbul'da kapış kapış gidiyor: Tam 122 ton satıldı!

KİLOGRAMI 2 BİN 901 LİRAYI AŞTI Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde temmuz ayında birim fiyatı en yüksek su ürünü ise ıstakoz oldu. Istakozun kilogramı ortalama 2 bin 901 lira 23 kuruştan satışa sunuldu. Istakozun ardından kilogramı 2 bin 125 liradan satılan deniz böceği geldi. Sinaritin kilogram fiyatı 1574 lira 69 kuruş, pisinin 1283 lira 33 kuruş, kırlangıcın 1144 lira 51 kuruş, deniz levreğinin 1143 lira 92 kuruş, lipso­zun 950 lira, dülgerin 877 lira 84 kuruş, kalkanın 841 lira 5 kuruş ve barbunyanın 755 lira 4 kuruş oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süper Lig’e bomba gibi geldi! Çorum FK'dan yeni transfer hamlesi
Spor

Süper Lig’e bomba gibi geldi! Çorum FK'dan yeni transfer hamlesi

Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Çorum FK, son olarak Norveç Ligi takımlarından Lillestrom SK'da forma giyen orta saha oyuncusu Markus Ka..
Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!
Gündem

Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ultrAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" lakaplı Mu..
Stepne Mansur rüşvetçilerin avukatlığına soyundu
Gündem

Stepne Mansur rüşvetçilerin avukatlığına soyundu

CHP’den belediye başkanı seçilen ancak koltuğa oturur oturmaz milletin parasını iç ederek yolsuzluk, rüşvet ve fuhuşa bulaşan siyasilerin av..
'Bu çarşamba 7 saniye yerçekimsiz kalacağız, milyonlarca kişi ölecek'
Yerel

'Bu çarşamba 7 saniye yerçekimsiz kalacağız, milyonlarca kişi ölecek'

Sosyal medyada Dünya’nın 12 Ağustos’ta 7 saniye boyunca yerçekimini kaybedeceği ve milyonlarca kişinin ölebileceği saçmalığı gündem oldu. ..
Demirtaş'tan TBMM'ye mesaj! Terörsüz Türkiye mektubu mecliste okundu
Gündem

Demirtaş'tan TBMM'ye mesaj! Terörsüz Türkiye mektubu mecliste okundu

Edirne Cezaevi'nde cezasını çeken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Selçuk Mızraklı'nın TBMM Genel Kurulu'na gönderdiği mesa..
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Avusturya Şansölyesi Stocker Türkiye'ye geliyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! Avusturya Şansölyesi Stocker Türkiye'ye geliyor

Avusturya Şansölyesi Christian Stocker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret düzenleye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23