Kavurucu sıcaklıkta mandaların serinleten yolculuğu

Karadeniz, kentte bu yıl mevsimsel yağışlar sayesinde su kaynaklarının dolduğunu ifade ederek, "2 bin dönüm meramız var. Hayvanlar orada otluyor. Daha sonra mandaları mahalleden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan gölete götürüyoruz, burada serinliyorlar. Mandalar bakımı zor ama verimli hayvanlar. Özellikle yoğurdu, peyniri ve sütü sağlıklıdır. Mahallemizde herkes manda yetiştiriciliği yapıyor." dedi.