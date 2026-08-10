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Kavurucu sıcaklıkta mandaların serinleten yolculuğu

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Kavurucu sıcaklıkta mandaların serinleten yolculuğu

Türkiye'de manda varlığı açısından ikinci sırada yer alan ve sıcaklığın zaman zaman 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'da mandalar meralarda otladıktan sonra her gün yaklaşık 1,5 kilometre yol katederek ulaştıkları göletlerde serinliyor. Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğinin Proje Teknik Sorumlusu Muharrem Çetinkaya, "21 bin 500 manda varlığımız mevcut. Mandalar sıcağı sevmeyen hayvanlar. Bu nedenle günün 3-4 saatini suda geçiriyorlar. Suda vakit geçirdiklerinde stresleri düşüyor, verimlilikleri artıyor" açıklaması yaptı.

#1
Foto - Kavurucu sıcaklıkta mandaların serinleten yolculuğu

Diyarbakır'da bunaltıcı sıcaklardan etkilenen mandalar göletlerde serinliyor.

#2
Foto - Kavurucu sıcaklıkta mandaların serinleten yolculuğu

Türkiye'de manda varlığı açısından Samsun'dan sonra ikinci sırada yer alan Diyarbakır'da sıcaklık zaman zaman 40 dereceyi aşıyor, hissedilen sıcaklık ise 45 dereceye ulaşıyor.

#3
Foto - Kavurucu sıcaklıkta mandaların serinleten yolculuğu

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yaşandığı kentte mandalar sabah erken saatlerde meralarda otlatıldıktan sonra serinlemeleri için göletlere götürülüyor.

#4
Foto - Kavurucu sıcaklıkta mandaların serinleten yolculuğu

Her gün yaklaşık 1,5 kilometre yol katederek göletlere ulaşan mandalar, suda zaman geçirerek serinliyor.

#5
Foto - Kavurucu sıcaklıkta mandaların serinleten yolculuğu

Serinleyen mandalar akşama doğru bu kez meralara dönüş yolculuğuna çıkıyor.

#6
Foto - Kavurucu sıcaklıkta mandaların serinleten yolculuğu

Mandaları yaz aylarında serinleten bu yolculuk, güzel görüntü oluşturuyor.

#7
Foto - Kavurucu sıcaklıkta mandaların serinleten yolculuğu

"GÜNÜN YAKLAŞIK 3-4 SAATİ SUDA KALIYORLAR" Diyarbakır'ın Silvan ilçesinin kırsal Bağdere Mahallesi'nde manda yetiştiriciliği yapan Bünyamin Karadeniz, mahallede yaklaşık 350 mandanın bulunduğunu, tüm mandaları her gün düzenli bir şekilde serinlemeleri için gölete götürdüklerini söyledi.

#8
Foto - Kavurucu sıcaklıkta mandaların serinleten yolculuğu

Karadeniz, kentte bu yıl mevsimsel yağışlar sayesinde su kaynaklarının dolduğunu ifade ederek, "2 bin dönüm meramız var. Hayvanlar orada otluyor. Daha sonra mandaları mahalleden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan gölete götürüyoruz, burada serinliyorlar. Mandalar bakımı zor ama verimli hayvanlar. Özellikle yoğurdu, peyniri ve sütü sağlıklıdır. Mahallemizde herkes manda yetiştiriciliği yapıyor." dedi.

#9
Foto - Kavurucu sıcaklıkta mandaların serinleten yolculuğu

Aynı mahallede mandalara çobanlık yapan İhsan Köylü ise yaz aylarında sıcaktan etkilenen mandaların göletlerde serinleme imkanı bulduğunu belirtti.

#10
Foto - Kavurucu sıcaklıkta mandaların serinleten yolculuğu

Hava yağışlı olduğu zaman mandaları dışarı çıkarmadıklarını anlatan Köylü, "Havalar sıcak olduğunda ise mandaları önce meraya daha sonra gölete götürüyoruz. Mandalar suya giriyor. Günün yaklaşık 3-4 saati suda kalıyorlar." diye konuştu.

#11
Foto - Kavurucu sıcaklıkta mandaların serinleten yolculuğu

"SUDA VAKİT GEÇİRDİKLERİNDE STRESLERİ DÜŞÜYOR, VERİMLİLİKLERİ ARTIYOR" Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğinin Proje Teknik Sorumlusu Muharrem Çetinkaya, Diyarbakır'ın Türkiye'de manda varlığı açısından Samsun'dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirtti.

#12
Foto - Kavurucu sıcaklıkta mandaların serinleten yolculuğu

Çetinkaya, sıcağı sevmedikleri için mandaların genellikle sulak bölgelerde yani nehir ve göl kenarlarında, serinleyebilecekleri yerlerde yetiştirildiğini ifade ederek, "Diyarbakır'da manda yetiştiriciliği en fazla merkez Yenişehir ile Silvan ilçelerinde yapılıyor. 21 bin 500 manda varlığımız mevcut. Mandalar sabahın erken saatlerinde 04.00-05.00 arasında otlatılmak için meraya çıkarılır. Mandalar sıcağı sevmeyen hayvanlar. Bu nedenle günün 3-4 saatini suda geçiriyorlar. Suda vakit geçirdiklerinde stresleri düşüyor, verimlilikleri artıyor." dedi.

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