Kavurucu sıcaklıkta mandaların serinleten yolculuğu
Türkiye'de manda varlığı açısından ikinci sırada yer alan ve sıcaklığın zaman zaman 40 dereceyi aştığı Diyarbakır'da mandalar meralarda otladıktan sonra her gün yaklaşık 1,5 kilometre yol katederek ulaştıkları göletlerde serinliyor. Diyarbakır Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğinin Proje Teknik Sorumlusu Muharrem Çetinkaya, "21 bin 500 manda varlığımız mevcut. Mandalar sıcağı sevmeyen hayvanlar. Bu nedenle günün 3-4 saatini suda geçiriyorlar. Suda vakit geçirdiklerinde stresleri düşüyor, verimlilikleri artıyor" açıklaması yaptı.