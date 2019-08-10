Ziraat Bankası'ndan işlem rekoru

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Kurban Bayramı öncesinde de son 2 gün içerisinde yaklaşık 7 milyon vatandaşımıza emekli ikramiye ödemeleri, kamu maaş çalışanı ödemeleri ve öğrenci burs ödemeleri olmak üzere 8,3 milyar TL ödeme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki emekli maaş müşterilerinin yaklaşık yüzde 40’ına hizmet veren Ziraat Bankası, kamu çalışan maaşlarının da erken ödenmesi ile birlikte 2 günde yaklaşık 7 milyon emekli ve kamu çalışanına 8,3 milyar TL ödeme gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, geçen Ramazan Bayramı öncesinde 1 günde banka tarihinin işlem rekorunu kırdıklarını belirterek, "Kurban bayramı öncesinde de son 2 gün içerisinde yaklaşık 7 milyon vatandaşımıza emekli ikramiye ödemeleri, kamu maaş çalışanı ödemeleri ve öğrenci burs ödemeleri olmak üzere 8,3 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde gerçekleştirilen ödeme ve işlem sayıları Ziraat Bankası’nın operasyonel süreç yönetimi ve kabiliyetinin neticesidir.” ifadelerini kullandı.

Ali Kırbaş, konut kredilerinde faiz oranının yüzde 0,99’a düşmesinin etkisiyle birlikte, şubelerde oluşan yoğun talebin de karşılanmasına devam edildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Devletimizin emeklilere sunduğu güzel bir imkan olarak devam eden bayram öncesi emekli ikramiye ödemelerine ve ayın 15’i yerine erkene çekilerek 9 Ağustosa alınan kamu çalışanı maaş ödemelerine perşembe gecesinin ilk dakikalarından itibaren başladık. Müşterilerimizin bayram öncesi nakit ihtiyaçlarının zamanında karşılanabilmesine yönelik tüm planlamalar günler öncesinde tamamlandı. Yaptığımız yoğunluk yönetimi planlaması ile tüm kanalların efektif kullanımı sağlandı. Çalışma arkadaşlarımızın da özverileri ile geçen bayram öncesi olduğu gibi bu bayram öncesi de müşteri memnuniyetinden ödün vermeden başarılı bir yoğunluk yönetimi gerçekleştirilmiştir.”





- 2 günde tüm kanallardan yaklaşık 15,5 milyon müşteri işlemi gerçekleştirildi





Kırbaş, Ziraat Bankası’ndan maaş alan emekli ve kamu çalışanlarının muhtemel şube yoğunluklarından etkilenmemeleri amacıyla, ödemeler süresince şubelerin yaklaşık saat 08.00’dan itibaren faaliyete başladığını aktararak, emekli ikramiye ve kamu çalışanı maaş ödeme takvimi ve erken açılacak şubeler hakkında müşterilerinin internet, sosyal medya ve SMS gibi iletişim kanalları üzerinden bilgilendirildiğini aktardı.

Ali Kırbaş, detaylı bilgi almak isteyen müşterilere çağrı merkezleri üzerinden yardımcı olduklarını anlatarak, "Müşterilerimizin hangi saatlerde şubelerimize geleceğine dair şube özelinde analizler yaparak yoğunluk yönetiminde iş gücü planlarını oluşturduk. İkramiye ve kamu çalışan maaş ödemelerinin gerçekleştiği 8-9 Ağustos tarihlerinde tüm kanallarımızda yaklaşık 15,5 milyon adet müşteri işlemi gerçekleştirilirken, bunun 2 milyon adedini şube kanalını tercih eden müşteri işlemleri oluşturdu.” değerlendirmesinde bulundu.

Müşterilerinin ağırlıkla kullandıkları bir diğer kanalın ATM’ler olduğuna işaret eden Kırbaş, “ATM’lerimizden 2 gün içinde 6,7 milyon adet işlem gerçekleştirildi. Burada sadece Bankamız müşterilerine hizmet etmekle kalmayarak, ATM’lerimizden ücretsiz para çekme imkanına sahip Ortak ATM Platformu’na dahil Kamu ve Kamu Katılım Bankaları müşterileri de hizmet kalitemizden faydalanma imkanı buldular. Müşterilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri, gün içinde fazla beklemeden işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla 8-9 Ağustos tarihlerinde devreye aldığımız şubelerin erken açılması uygulamasına Kurban Bayramı sonrasında da 15 Ağustos Perşembe ve 19 Ağustos Pazartesi günleri de devam edeceğiz.” dedi.

Kırbaş, bankada tüm hizmet kanallarının tek bir merkezden yönetildiğini anımsatarak, şube, ATM ve çağrı merkezi gibi müşteriye temas ettikleri kanallarda bütünleşik bir modelde çalıştıklarını, operasyonel hizmet kalitesini üst seviyede sürdürmeye devam ettiklerini bildirdi.

Teknolojiyi kolaylıkla birleştiren Ziraat Mobil uygulaması ile de müşterilerine işlemlerini dilediği yerde ve istediği zamanda yapma olanağı sunduklarını belirten Kırbaş, bu kanaldaki aktif müşteri sayısının 8 milyon adede yaklaştığını da belirtti.