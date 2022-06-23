  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Ziraat Bankası’ndan ihracatçılara dijital kolaylık
Ekonomi

Ziraat Bankası’ndan ihracatçılara dijital kolaylık

İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenleme hizmeti artık Ziraat Bankası Kurumsal İnternet Şubesinde.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 13:37:00 -
Ziraat Bankası’ndan ihracatçılara dijital kolaylık

Dış ticaret işlemlerini Ziraat Bankası aracılığıyla yapan müşteriler dolar, euro ve sterlin döviz cinsinden gerçekleştirdikleri ihracatlara ilişkin İhracat Bedeli Kabul Belgelerini (İBKB) artık internet şubesi üzerinden düzenleyebiliyor ve geriye dönük izleyebiliyor. Bankanın ihracat yapan müşterileri, daha önceden İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) ile ilişkilendirilmemiş ihracat bedellerini, sistemden takip edebilme ve gümrük beyannameleri ile kolaylıkla eşleştirme imkanına kavuşuyor.  Ayrıca sistemden TCMB kurlarını anlık takip ederek, ihracat genelgesi gereği bedelin %40’ının TCMB’ye satışını şubeye uğramaksızın internet bankacılığı üzerinde gerçekleştirebiliyor.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Emrah Gündüz, Ziraat Bankası’nda verimli operasyonun eksenine dijitalleşmeyi yerleştirdiklerini vurgulayarak, İhracat Genelgesindeki değişikliklere kısa sürede adapte olabilecek esnek bir sistem kurduklarını, bu geliştirme sayesinde ihracatçılarımızın  hız ve çeviklik kazanarak şubelere uğramaksızın çağın gereklerine uygun şekilde  İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) işlemlerini online gerçekleştirebildiklerini ifade etti.

İhracat işlemlerinde banka süreçlerini basit, sade ve hızlı bir hale getirmek için gerekli çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Gündüz, Ziraat Bankası’nın ihracatçılar için de bir bankadan daha fazlası olmaya devam edeceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Yorumcu

Bu yasa çok kişinin canını yaktı, gelen dövizi piyasaya bozdurduğun halde, belge düzenlemediğin için ceza yiyorsun, ne banka uyarıyor ne devlet
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23