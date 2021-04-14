Ziraat Bankası’na büyük güven duyuluyor

Yakup Sarıçiçek

Toplamda 1.33 milyar dolar büyüklüğünde sağlanan 367 gün vadeli kredinin koordinatörlüğünü Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited Bank ve The Commercial Bank (P.S.Q.C.) gerçekleştirdi.

Büyük başarı

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, “Salgın koşulları nedeniyle olağanüstü finansal ve sosyal önlemlerin alındığı bu dönemde 23 ülkeden geçtiğimiz yıl işlemde yer almayan 12 yeni bankanın katılımıyla, toplamda ise 45 uluslararası bankanın iştirakiyle sağlanan kredi, Türk bankacılık sistemi ile Ziraat Bankası’na küresel piyasalarda duyulan güvenin bir göstergesidir” dedi.

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Yeni kredi sayesinde Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme stratejik hedefiyle uyumlu olarak önemli bir kaynak sağlandığını anlatan Çakar, şu ifadeleri kullandı: “Muhabir bankaların iş birliklerine, zorlu koşullara rağmen herhangi bir gecikme olmaksızın sağladıkları katılımlarına ve artarak devam eden desteklerine teşekkür ediyoruz. Ziraat Bankası temin ettiği bu kaynakla reel sektörümüze, sürdürülebilir ekonomik büyüme için önem arz eden dış ticaret işlemleri aracılığıyla destek olmaya devam edecektir.”

Kritik iş birliği

Ziraat Bankası, önemli bir iş birliğine daha imza attı. Banka, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (Tarım Kredi) iştiraki GÜBRETAŞ’la ‘Söğüt Altın Madeni Projesi’ndeki altın kaynağının ülke ekonomisine kazandırılması için kredi sözleşmesi yaptı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Ziraat Bankası olarak üretime, yatırıma, istihdama ve ihracata katkıda bulunacak bütün projelerde yer almak istediklerini söyledi. Çakar, destek verecekleri ‘Sögüt Altın Madeni Projesi’nin de cari dengeye ve istihdama olumlu katkı sağlayacağını dile getirdi. Çakar, “Bu proje altının çıkarılmasına ve işlenmesine yönelik bir proje. Biz, projenin tamamında yer almak üzere planlamalarımızı yaptık” diye konuştu. Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ise Ziraat Bankası’yla iş birliğini daha ileriye taşıma noktasında bir protokol imzaladıklarının altını çizdi. Poyraz, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’nin tarımın finansmanı noktasında aktif rol aldıklarına da işaret etti.