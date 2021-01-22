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Ekonomi Ziraat Bankası tarıma 5 yılda 202 milyar TL destek verdi
Ekonomi

Ziraat Bankası tarıma 5 yılda 202 milyar TL destek verdi

Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, Ziraat Bankası’nın tarım kredilerinin geçen yıl yüzde 24 artarken, bankanın son 5 yılda tarımsal üreticilere kullandırdığı kredi hacminin 202 milyar TL’yi aştığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 09:55:00 -
Ziraat Bankası tarıma 5 yılda 202 milyar TL destek verdi

Pişmaf, Ziraat Bankası’nın son 5 yılda doğrudan tarımsal üreticilere kullandırdığı tarım kredilerinin hacminin 202 milyar TL’yi, kredi kullandırılan üretici sayısının ise 2,3 milyon kişiyi aştığını bildirdi.

Pişmaf, “Halen kredileri devam eden yaklaşık 685 bin üreticimizin bankamızdaki tarım kredisi miktarı 80 milyar TL’nin üzerindedir. Bu kredilerin yaklaşık yüzde 77’si Hazine ve Maliye Bakanlığımızın faiz desteği uyguladığı kredilerden oluşuyor” ifadelerini kullandı.

Pişmaf, tarım kredilerinin 2019 sonuna göre yüzde 24 arttığını belirterek, şunları kaydetti: “Toplam tarım kredilerimiz 80 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu dönemde kısa vadeli işletme kredilerimizdeki artış yüzde 22 düzeyinde gerçekleşirken, uzun vadeli yatırım kredilerimizdeki artış yüzde 28 oldu. Yatırım kredilerinin bu dönemde daha yüksek oranda artmasını ülke tarımının geleceğine duyulan güven ve umudun bir göstergesi olması açısından önemsiyoruz. Bu yatırımlar, 1-2 yıl içerisinde bizlere üretim ve verim artışı olarak geri dönecektir.” 

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