0553 313 94 23

Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi

Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere düşürdü

13 Eylül 2019 Cuma 17:52
Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi

İSTANBUL (AA) - Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere indirdi.

Ziraat Bankası açıklamasına göre, banka, kurumsal kredi faiz oranlarını 16 Eylül’den geçerli olmak üzere yıllık yüzde 13-15,5 aralığına kadar düşürdü.

İhtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25’e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35’e çeken banka, ayrıca, konut kredilerinde 500 bin TL ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirledi.

Açıklamaya göre, 500 bin TL altındaki konut kredilerindeki faiz oranı ise değiştirilmeyerek aylık yüzde 0,99'da sabit bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:52
  1. ziraat bankası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma izleyecek
    1. Şenol Güneş, Avrupa'da 4 karşılaşma..
    2. Benyamin Netanyahu'dan Gazze'ye kritik..
    3. Malatya’da yerli üretim ‘Dila..
    4. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü..
    5. Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem..
    6. Manisa’da yıldırım düşen ev alev alev..
    7. Cumhurbaşkanlığınca 7 ilde aşure..
    8. Milli motosikletçi Can Öncü kaza..
    9. Teröristlerin katlettiği köylülerden..
    10. Beklenmedik sürpriz! SU-35 savaş uçağı..
    11. Gölde kaybolan işçiye 3. günde..
    12. Fas'ta sel felaketinin neden olduğu..
    13. Silahları fidanın köküne saklayan kişi..
    14. Adana'da ortalık fena karıştı! Polis..
    15. İBB'de torpil skandalı! Bir kişiye 3..
    16. Taliban Heyeti: ABD ile gerekirse yüz..
    17. Bursa'da kestiği ağacın dalı canından..
    18. Lavabo kokusu giderici doğal çözüm!
    19. AKİB'in ihracatı 8 milyar doları geçti
    20. Rusya'dan Türkiye açıklaması: Taslak..
    21. Domuz bağıyla bağlanan kadını polis..
    22. Kaçak silahları fidanın köküne..
    23. Darbeye kadar FETÖ'yü savundu, şimdi..
    24. Ziraat Bankası kredi faizlerini indirdi
    25. Fatih’te şiddetli rüzgardan ağaç..
    26. Demirtaş: “Gazilerimiz..
    27. Çorum heyetinden Amsterdam’da
    28. Sanat camiasından ailelerin HDP..
    29. Denizlispor'da borç 31 milyon TL'yi..
    30. Deniz Öncü San Marino’da sahne alıyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi