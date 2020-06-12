Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta görev değişimi
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta bayrak değişimi yaşandı.
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta bayrak değişimi yaşandı. Üç kamu bankasının Genel Kurulları dün yapıldı. Ziraat Bankası'nda Yusuf Dağcan yerine Veysi Kaynak'ın getirildiği öğrenildi.
Yerlikaya Vakıf'a
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetim kuruluna girdi.
Alkin'e yeni görev
Türkiye İhracatçılar Meclisi eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin de Halkbank yönetim kuruluna girdi. Alkin'in Mehmet Emin Özcan'ın yerine yönetim kurulunda yer aldığı öğrenildi.