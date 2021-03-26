Ziraat Bankası genel müdürü kim oldu? Ziraat Bankası yeni genel müdürü kim?
Ziraat Bankası genel müdürü kim? Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın görevini bıraktı. Aydın'ın yerine kimin geçtiği ise merak ediliyor. Peki, Ziraat Bankası Genel Müdürü kim oldu son durum?
Kamu Bankaları Genel Kurulu tamamlandı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın yerine gelen isim belli oldu. Peki, Ziraat Bankası genel müdürü kim oldu?
Ziraat Bankası genel müdürü kim oldu? Ziraat Bankası yeni genel müdürü kim?
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Alpaslan Çakar getirildi. Alpaslan Çakar, Perakende Bankacılık-2 Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütüyordu.