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Ekonomi Ziraat Bankası gayrimenkul satış ilanları ‘ilan.gov.tr’de
Ekonomi

Ziraat Bankası gayrimenkul satış ilanları ‘ilan.gov.tr’de

Basın İlan Kurumu ve Ziraat Bankası AŞ arasında yapılan işbirliği sonucunda Banka’ya ait gayrimenkullerin satışına ilişkin ilanlar Türkiye’nin ilan portalı “ilan.gov.tr’de” yayınlanmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:04:00 -
Ziraat Bankası gayrimenkul satış ilanları ‘ilan.gov.tr’de

Ziraat Bankası A.Ş tarafından ihale ile satışı gerçekleştirilen arsa, daire, işyeri, tarım arazisi gibi gayrimenkulleri “ilan.gov.tr’de” görüntüleyerek satış sürecine katılmak artık mümkün oluyor. Ziraat Bankası gayrimenkul satış ilanları için özel olarak tasarlanan sayfalardan internet sitesinin gelişmiş arama altyapısını kullanarak gayrimenkullerin genel özelliklerine, satış bilgilerine ve fotoğrafl arına hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Kurum aracılığıyla gazetelerde ve elektronik ortamda yayınlatılan resmi ilanların yanı sıra Vakıfbank ve Halkbank tarafından gerçekleştirilen gayrimenkul satış duyuruları ile Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’ne bağlı bölge müdürlüklerinin gerçekleştirdiği taşınmaz satış ve kiraya verme, yapım inşaat işleri ile ilgili ilanlar ve İstanbul Ticaret Odası’na ait fuar duyuruları kamoyu ile paylaştı.

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