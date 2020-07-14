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Spor

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:20:33 -
Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı

ANKARA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Ziraat Bankası, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinin ardından Ziraat Bankası Spor Tesisleri'nde 2020-2021 sezonunun ilk antrenmanı gerçekleştirildi.

Tecrübeli ve altyapı oyuncularından kurulu bir kadro ile 2020-2021 sezonunda mücadele edecek Ziraat Bankası, İtalyan başantrenör Giampaolo Medei yönetiminde sezonun ilk çalışmasını yaptı.

Antrenmanlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle gruplar halinde başlayan kırmızı-beyazlılar, tam kadro yeni sezona "merhaba" dedi.

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